Может ли ИП на ОСНО принять к вычету НДС с покупки оборудования, используемого в работе? С 2021 года хочет перейти на УСН

ИП зарегистрирован давно, деятельность не вел. В этом году восстановил, уплатил штрафы, заявление на УСН не подал. Может ли он принять к вычету НДС с покупки компьютера, используемого для работы? И стоит ли это делать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Обратился один молодой родственник за помощью. В свое время зарегистрировался, как ИП, потом это дело просто забросил, но по весне восстановился, заплатив кучу штрафов, сейчас оказывает услуги по видеомонтажу и что-то еще подобное. Но заявление на УСН не подал и, получается, что в этом году он на ОСНО. Какие-то платежи пошли с октября. Вопрос вот в чем. Он в этом году приобрел навороченный компьютер для работы тыс. за 150 или 200, есть чеки, где выделен НДС. Может он этот НДС к вычету принять или нет? Нигде не могу ничего найти. И вопрос № 2. Он декларацию по НДС в январе должен в эл. форме подавать, или может на бумаге? Тоже найти нигде не могу».

В комментариях пишут, что декларацию по НДС — только электронно:

«Декларацию НДС — только электронно. Изменение было года два назад. Вычет — пусть обязательно обратится к продавцу компа и потребует счёт-фактуру. Они кстати, ничем не тратятся сверху. Если только не продавали комп втёмную, так как по факту продажи компа с НДС все равно должны были уплатить НДС. А значит и счет-фактуру обязаны были выписать. Просто не попросил никто. В счет-фактуре бы желательно, что было указано не просто ФИО, а ИП ФИО — на мой взгляд, и ИНН его указан. Хотя поставщик мог продать комп и в розницу или просто как физлицу, и в книге продаж не указать вашего родственника с его ИНН. Тогда при подаче им сейчас входящего НДС (он может сделать это и четвертым кварталом) будет нестыковка в ФНС в их программе НДС. Но может и обойдется по факту уточнения. Но желательно бы постащикам корректировочную подать в этом случае. Я б уточнил у них и насел на них в случае чего. А включить вычет надо — зачем терять деньги. Пусть в следующем году и УСН, но по итогам же этого года ОСНО».

На это пишут, что НДС обязательно нужно будет восстановить:

«Обязательно нужно будет НДС восстановить в 4-квартале, так как при УСН не будет комп использоваться в деятельности облагаемой НДС».

Автор немного поправил:

«Немного наоборот: БУДЕТ использоваться в деятельности, НЕ облагаемой НДС. Вот здесь от порядка слов в предложении меняется и смысл».

На это пишут, что восстанавливать все равно придется:

«Все равно. Приобретен в течение года, весь год использовался в деятельности, облагаемой НДС. Намерений о переходе в УСН в течение года не было (видимых). НДС мог быть восстановлен еще в течение года (раньше)».

Автор отвечает, что в данной ситуации разницы нет. Но иногда бывает, что заставляют восстановить НДС, даже если законодательство к этому не обязывает:

«В этой ситуации разницы нет, согласен. Но чиновники, занимаясь логофильством, частенько требуют восстановить НДС, когда законодательство этого не предписывает. Например, перечислили аванс, получили АСФ, приняли НДС к вычету. Потом этот поставщик или подрядчик пропал. Через три года (или раньше, если он ликвидировался) списываем дебиторку на расходы. НДС надо восстанавливать? По НК — нет. А вот чиновники в письмах требуют, мол, нехорошо получается, да и вообще...».

В общем, НДС к вычету принимать не советуют:

«Он же перейдет на УСН со следующего года? Так нет смысла НДС брать к вычету, его же придется восстанавливать».