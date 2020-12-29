Людям прилетел штраф от ФСС на 5 тысяч рублей, вот только последний день пришелся на нерабочий. Что с этим делать, просить о снижении, или вообще пробовать отменить?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, кому-нибудь когда-нибудь прилетал штраф от ФСС (5000 руб.), ИП за несвоевременную постановку на учёт в качестве работодателя? Вот 1 день пролета и тот на выходной выпал и акт прислали».

В комментариях предлагают побороться с фондом. И приводят нормативку:

«ФСС в своих разъяснениях при исчислении "коронавирусных" сроков ссылается на ст. 193 ГК, согласно которой, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Поэтому можно говорить об отсутствии события административного правонарушения, если последний день срока постановки на учет у вас выпал на выходной день».

Еще несколько человек пишут, что им тоже прилетало. Кто-то подали на ходатайство на снижение штрафа, им до 500 руб. снизили.

Коллеги, а у вас было такое?

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