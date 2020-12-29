Повлияет ли на директора ООО то, что он еще и учредитель в другом ООО, исключенном из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений?

Гендиректор ООО, как выяснилось, еще и учредитель в другом ООО, которое исключают из ЕГРЮЛ по недостоверности. Бухгалтер беспокоится, не повлияет ли это на его нынешнее директорство.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Внезапно выяснилось, что генеральный директор, являясь также соучредителем в другой конторе, имеет запрет на регистрационные действия, т.к. эта забытая контора, как оказалось, давно перестала подавать признаки жизни (сдавать отчеты), и есть уже решение об исключении. И теперь, если СРОЧНО не сдать все долги, будет исключение и дисквалификация. Директор той горе-конторы жив здоров. Отчеты я сваяю. Вопрос- что делать с отчетами по НДС? ЭЦП сейчас, как я понимаю, ему никто не сделает, а без этого через уполномочку не отправить? Какие есть варианты? Подскажите, пожалуйста! Сроки горят!».

В комментариях поясняют, что запрет на директорство и учредительство будет только во вновь создаваемых компаниях.

«Запрет на регистрацию только для вновь созданных будет этому физу, на действующего юрика не повлияет. И второе, если нет долгов в бюджет при исключении — то нет и дисквалификации и запрета на регистрацию новой компании, не говоря уж о действующей организации».

Тут стоит только дополнить, что еще один повод такого запрета — исключение юрлица из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений, пп. «Ф» п. 1 ст. 23 ФЗ «О регистрации ЮЛ и ИП».

А кто-то проверяет подобное ООО, исключенное из ЕГРЮЛ, а там нет запрета для действующих лиц.

«Только что проверила по одному снятому с учета ООО. Долги по налогам были. Дисквалификации нет ни у дира, ни у учредителя. Директор до исключения подавал на себя сведения о несоответствии, т к был уволен, а в регистрации отказали. Поэтому понятно почему директора нет в дисквалификации. А вот почему нет учредителя — не понятно».

Ну там порой и компании, которым предстоит принудительное исключение из ЕГРЮЛ, месяцами висят. Могли и это не заметить.

Еще в комментариях поясняют, что запрет на регдействия — это не дисквалификация. Дисквалификация только через суд, и там запретов больше.

А вот еще совет:

«Если я правильно поняла, ваш дир влетел по другой конторе. Выход — пишет заявление о недостоверности данных себя как учредителя в той левой конторе с мохнатого года (примут текущей датой). Пусть та контора тонет без него».

Правда, такой прием иногда тоже для себя влечет трехлетний запрет на регистрацию новых юрлиц. Но это не точно.