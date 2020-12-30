С 2021 года вступают в силу новые правила налогообложения транспортных средств

С 2021 года для налогоплательщиков-организаций введены единые сроки уплаты транспортного налога и авансовых платежей по нему, напоминает ФНС на своем сайте

Так, налог подлежит уплате не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, а авансовые платежи по нему, если они введены законом субъекта РФ, — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Также за налоговый период 2020 года и последующие периоды отменяется обязанность представлять в налоговый орган декларацию по транспортному налогу.

Для обеспечения полноты уплаты налога организациям со следующего года будут направляться сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах транспортного налога. Они составляются на основе имеющейся у налогового органа информации, в том числе полученной из госорганов, регистрирующих транспортные средства, а также сведений о заявленных компанией налоговых льготах. Такие сообщения направляются в следующие сроки:

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не позднее шести месяцев со дня истечения установленного срока уплаты налога за истекший налоговый период;

не позднее двух месяцев со дня получения налоговым органом информации, влекущей перерасчет налога за предыдущие налоговые периоды;

не позднее одного месяца со дня получения налоговым органом сведений из ЕГРЮЛ о том, что организация находится в процессе ликвидации.

Сообщение отправляется по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика, а если передать этими способами невозможно - направляется по почте заказным письмом или вручается руководителю или представителю организации лично под расписку.

Для налогоплательщиков-физических лиц с 2021 года заработает поправка, внесенная в п. 2 ст. 52 НК РФ. Теперь налоговые органы учитывают все имеющиеся у гражданина на дату формирования налогового уведомления суммы излишне уплаченных имущественных налогов, НДФЛ и пеней по ним, если до наступления даты формирования налогового уведомления налоговый орган не получил заявление о зачете или возврате сумм излишне уплаченного налога. Тем самым обеспечен «сквозной» межналоговый учет переплаты в пользу физического лица за все периоды её возникновения.