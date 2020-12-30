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С 2021 года вступают в силу новые правила налогообложения транспортных средств

С 2021 года для налогоплательщиков-организаций введены единые сроки уплаты транспортного налога и авансовых платежей по нему, напоминает ФНС на своем сайте

Так, налог подлежит уплате не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, а авансовые платежи по нему, если они введены законом субъекта РФ, — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Также за налоговый период 2020 года и последующие периоды отменяется обязанность представлять в налоговый орган декларацию по транспортному налогу. 

Для обеспечения полноты уплаты налога организациям со следующего года будут направляться сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах транспортного налога. Они составляются на основе имеющейся у налогового органа информации, в том числе полученной из госорганов, регистрирующих транспортные средства, а также сведений о заявленных компанией налоговых льготах. Такие сообщения направляются в следующие сроки:

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  • не позднее шести месяцев со дня истечения установленного срока уплаты налога за истекший налоговый период;
  • не позднее двух месяцев со дня получения налоговым органом информации, влекущей перерасчет налога за предыдущие налоговые периоды;
  • не позднее одного месяца со дня получения налоговым органом сведений из ЕГРЮЛ о том, что организация находится в процессе ликвидации.
Сообщение отправляется по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика, а если передать этими способами невозможно - направляется по почте заказным письмом или вручается руководителю или представителю организации лично под расписку.

Для налогоплательщиков-физических лиц с 2021 года заработает поправка, внесенная в п. 2 ст. 52 НК РФ. Теперь налоговые органы учитывают все имеющиеся у гражданина на дату формирования налогового уведомления суммы излишне уплаченных имущественных налогов, НДФЛ и пеней по ним, если до наступления даты формирования налогового уведомления налоговый орган не получил заявление о зачете или возврате сумм излишне уплаченного налога. Тем самым обеспечен «сквозной» межналоговый учет переплаты в пользу физического лица за все периоды её возникновения.
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С 1 июля 2021 года будет действовать норма о том, что перерасчет транспортного налога не проводится, если он влечет увеличение ранее уплаченной суммы налога по налоговому уведомлению. Эта норма направлена на соблюдение законных интересов добросовестных налогоплательщиков, своевременно оплативших налоговое уведомление. Аналогичное условие применяется с 2019 года в отношении перерасчета по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Со следующего года действует и новый порядок исчисления налога в отношении транспортного средства, прекратившего существование в связи с его гибелью или уничтожением. По общему правилу, налог исчисляется на основании сведений, которые представляются в ФНС России органами, ведущими государственную регистрацию транспортных средств. Теперь из него сделано исключение для прекративших свое существование объектов: исчисление налога по ним прекращается с первого числа месяца их гибели или уничтожения на основании заявления, представленного гражданином в налоговый орган.
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