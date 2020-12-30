2021. Со следующего года вступают в силу на 7 лет новые санитарные правила к условиям труда

Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования к условиям труда. Они будут действовать с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года.

Постановление главы Роспотребнадзора от 02.12.2020 г. № 40 с новыми правилами прикреплено во вложении.

Правила, которые вступят в силу 1 января 2021 года, будут обязательными для юрлиц и ИП. При этом, они не будут распространяться на водолазов, космонавтов, а также выполнение аварийно-спасательных и боевых задач.

📌 Реклама

Согласно этим требованиям, на сидячих рабочих местах оборудование и рабочие столы должны предусматривать пространство для ног высотой не менее 600 мм, глубиной не менее 450 мм на уровне колен и 600 мм на уровне стоп, шириной не менее 500 мм. Стоячие рабочие места следует оснащать сиденьем-поддержкой.

Для тех, кто работает 12 и более часов с перерывом на сон, необходимо предусмотреть специальное место для сна и приема горячей пищи.

Санитарно-бытовые помещения, если в них предполагается есть, должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, отоплением и устройствами подачи питьевой воды.

Отдельный пункт касается условий труда женщин в период беременности и кормления ребенка. Так, они не должны поднимать предметы с пола и выше уровня плеч, работать на корточках или коленях, согнувшись, упираясь животом и грудью в оборудование. Также запрещается задействовать их в работе, связанной с воздействием вирусов, грибков и паразитов, а также использованием источников инфракрасного излучения.

Кроме прочего, в новых правилах содержатся и другие требования к производственным помещениям, зданиям, сооружениям, к уровню шума, вибрации, отмечены способы их снижения.