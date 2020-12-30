Тиньков о разрыве сделки с Яндексом: «не договорились из-за денег»

Олег Тиньков рассказал, почему не сложилась сделка с «Яндексом». Он объяснил это усталостью и тем, что стороны не договорились об итоговой цене.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Дождь».

«Если вам кто-то когда-либо скажет, что сделка не сложилась, потому что Олег что-то не то сказал или Петя не то попросил или Вася... <...> Все сделки разваливаются по одной причине — мало денег. То есть, мы не договорились, разница в разбеге была 200 миллионов долларов. Если бы они заплатили на 200 миллионов больше... Я бы на их месте заплатил <...>. Но у них там свои соображения, свои процедуры...».

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Также он добавил, что просто устал из-за долгой процедуры.

«И потом, я уже устал. Я начал сделку лежа в трансплантационной комнате в июле, и я там был на сильных иммуносупрессантах. Я себя чувствовал крайне не очень. И вот в такой ситуации я пытался три месяца делать сделку. Я устал и в какой момент сказал: все, я больше не хочу, спасибо, мне не нужно. Не договорились из-за денег, все просто».

«Стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке, которая будет состоять из денежных средств и вознаграждения акциями на сумму около 5,48 млрд долларов США или 27,64 доллара США за акцию Тинькофф», — говорилось тогда в сообщении «Яндекса».

В интервью Олег Тиньков рассказал, что просил за банк 6 миллиардов 200 миллионов долларов, а «Яндекс» предлагал шесть миллиардов.