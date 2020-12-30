ИП «в прошлой жизни» был на ОСНО, а теперь на УСН. По прошлой деятельности не декларировался, а теперь налоговики увидели больший доход. Что делать?

ИП прекратил деятельность и снова зарегистрировался, чтобы использовать УСН. По предыдущей деятельности на ОСНО декларацию не подавал. Чем это грозит?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Есть ИП, который вёл деятельность половину 2019 года по ОСНО, так как упустил подать о переходе на УСН. Потом ИП закрыл и спустя месяц зарегистрировал новое ИП, но уже на УСН перешёл.

Пришёл ко мне с момента новой регистрации. И вот после подачи декларации по УСН за 2019 год прилетает требование из ИФНС о том, что у них данные по доходам за 2019 год больше в 2 раза, чем вы декларируете. И тут я начала клиента пытать, и узнала про ОСНО и о том, что был в то время расчётный счёт, раздобыли выписки по счету. И теперь я не знаю что делать. Если сдать все отчёты за 2019 год, то ИП просто банкрот: НДС, НДФЛ, штрафы, пени. А если сдать просто уточненку УСН и указать весь доход, что будет? Заметят?

А может отправить ИП пойти в налоговую и пасть в ноги к ним с мольбой о пощаде? Ну жалко безумно человека. Помогите, пожалуйста, советом, или опытом поделитесь».

В комментариях выясняется, что в прошлое ведение деятельности этот ИП в налоговую ничего по ОСНО не подавал.

Пишут, что ему нужно сделать:

«За период до закрытия ИП надо сдать отчет 3-НДФЛ и НДСы. Сначала доплатить налог и пени. После новой регистрации его уже на УСН, доходы попадают под УСН. А налога на прибыль у ИП нет. Мольбы и сокрытие доходов не помогут, в налоговой ведь не частная лавочка. Никто из инспекторов не будет брать на себя ответственность по сокрытию доходов по ОСНО. Они с работы вылететь за это могут, если не под статью попасть. А что, у ИП нет никаких документов на расходы?».

Автор отвечает, что по расходам нет документов.

«Совсем ничего нет по расходам. Есть доход и есть перевод ему на карту, а так же страх взносы. Про все, что Вы написали, мне известно, но это для него будет катастрофа. Оплатить налоги и пени к ним, да ещё штрафы нет возможностей совсем».

Он, конечно, может в банкротство податься. Более того, предвидя такую ситуацию ,когда платить не может, он обязан это сделать.

Предполагают, может налоговики не заметят ничего:

«О чем думал? Думаю „падение в ноги“ ничего не даст. Он работал и налоги все равно насчитают. Интересно, а как требование по сдаче НДС и прочего до сих пор не прилетело? Письма он же должен получать на домашний адрес, даже если электронная отчетность не подключена... Может и правда не заметят, если уточнённую по УСН подать?».

На это автор пишет, что из налоговой по НДС пока ничего не прилетало. Попробует «сыграть в рулетку».

А может, ну его, такого клиента?