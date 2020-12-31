2021. Риэлторские схемы по снижению налогов при продаже недвижимости работать не будут

Схемы риелторов, которые они предлагали россиянам для снижения налоговой нагрузки при продаже недвижимости, в новом году перестанут работать в связи со вступлением в силу поправок в «антиотмывочный» закон.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на партнера адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнеры», адвоката Викторию Рыбалко.

«Что касается сделок с недвижимостью, то гражданам нужно быть готовыми, что старые схемы, которые им предлагают риелторы для снижения налоговой нагрузки, больше не будут работать», — заявила Рыбалко.

Обязательному контролю будут подлежать все сделки с недвижимостью суммой больше 3 млн руб. А банки будут особо обращать внимание на дробление недвижимости, на ее стоимость и стоимость неотделимых улучшений. И при сомнениях, должны будут сообщать в контролирующие органы.

Также банки будут проверять количество денежных средств в ячейках и направлять об этом информацию в Росфинмониторинг, если деньги из ячейки покупателя будут выдаваться продавцу недвижимости на основании зарегистрированного договора купли-продажи недвижимости, рассказала Рыбалко.

«Соответственно гражданам просто нужно смириться и платить все установленные законом налоги, иначе деньги могут быть заблокированы, а они сами могут быть привлечены к ответственности», — отметила она.