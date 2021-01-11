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#2021. Налоговики шлют требования по среднеотраслевым зарплатам, не дожидаясь начала рабочих дней

Не успели закончиться новогодние праздничные дни, а налоговики уже шлют требования. Классика жанра — зарплаты со среднеотраслевыми не совпадают.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Под конец каникул налоговая прислала Требование о предоставлении пояснений по РСВ за 9 месяцев 2020 г. Сумма зарплаты выше МРОТ, но меньше средней зарплаты в субъекте РФ по соответствующему ОКВЭД. Может, есть у кого образец ответа?».

На вопрос в комментариях, на какую нормативку ссылается налоговая, автор пишет, что ни на какую. И делится таким вот скриншотом:

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Еще в комментариях прислали примерный текст ответа, и заодно проверить, верно ли данные все указали:

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«В связи со сложной ситуацией в стране, и в частности в малом бизнесе... мы учтем Ваши „пожелания“, как только ситуация начнет стабилизироваться... А вообще сравнение со среднеотраслевой есть в каждом требовании, посмотрите другие контрольные соотношения, может есть ошибка в отчете. Особенно проверьте численность работавших. Получал такое, оказалась причина — 0 работников по одной из строк».

А вот более обстоятельный текст ответа налоговикам:

«ООО »..." является субъектом малого предпринимательства в сфере оптовой торговли (код по ОКВЭД 46.75), 100% выручки от реализации товаров в соответствии с бухгалтерской и налоговой отчетностью организации за предшествующие 10 лет относится к данному виду деятельности. По данным Федеральной службы государственной статистики, полученным с сайта https://rosstat.gov.ru/ среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по отрасли «торговля оптовая и розничная» за предшествующий календарный год (2019) (руб):
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472294/12=39358 Анализ штатного расписания ООО «...» (копия прилагается) свидетельствует о том, что ни одна из ставок организации не имеет имеет значения ниже среднеотраслевого показателя. Дополнительно сообщаем, что организация насчитывает в своем составе ... единиц персонала по основному месту работы и ... совместителей, ... из которых имеют дистанционный режим работы«.

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Кто-то еще добавляет, что дописали бы о том, что зарплату в 2020 году не задерживали, и она была выше 1 МРОТ.

«Я бы добавила, что в условиях новой инфекции на основании Указа губернатора мы ни сократили ни одного сотрудника и ни на секунду не задержали заработную плату. Мы так писали по прибыли».

А кому-то подобное требование вообще 31 декабря прилетело. А кто-то пишет, что достаточно в ответ отписаться, что зарплаты индексируются, и налоговики отстанут.
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