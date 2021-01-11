ИП, прекратившие деятельность несколько лет назад, получают «письма счастья» о задолженности. Новый способ наполнить бюджет?

ИП, прекративший деятельность в 2012 году, в 2021 году получает «письмо счастья» о задолженности по страховым взносам. Не так много, но, как говорится, «с миру по нитке, и бюджет в порядке».

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Я в 2012 году была ИП и в том же году его закрыла. Все страховые взносы были уплачены, были ещё хвосты, но они тоже были взысканы в 2013-2014 годах. И вот вчера получаю письмо счастья от налоговой, что я им должна страховые взносы на ОМС за периоды истекшие до 1 января 2017 года в размере 2749 р. И вот я в растерянности, конкретно с таким я ещё не сталкивалась и что в этом случае делать и откуда копать — никак не могу сообразить. Подскажите, а?».

В комментариях поделились подобной историей:

«Недавно помогал одному ИП, который был таковым до октября 2014г, потом удачно закрылся, и даже все его „бумажки“ давно выкинула жена. Но года с 2017 ПФР передал „кому нужно“ его „долги“, те передали „тем, кто может взыскать“, и в итоге, с 2017г ежемесячно с него взыскиваются по 1-1.5тыс. ( плюс процент тем, что „может взыскивать“ ), ни НИКТО не может объяснить, ЧТО это за суммы, как они посчитаны, и не пора ли прекратить эти взыскания.

Моя попытка обратиться в ФССП закончилась вынесением выговора начальнику ФССП, но судя по тому, что он так и не связался со мной, значит, он не раскаялся до сих пор в своем бездействии... В итоге, „кому нужно“ подали в суд, мы пришли, но нас не пустили, потребовав на меня нотариальную доверенность ( хотя, ответчик был рядом, и, как я понимаю, мне доверенность была не нужна ). А минут через 10 ему отдали решение (через пару недель полный текст ему прислали по почте ), где взыскателям отказали по причине пропуска всех возможных сроков.

Вот теперь планируем после НГ продолжать через ЛК ФНС и другие способы связи получить официальные ответы от „ПФР и его друзей“ (неофициальные от ФНС и ПФР края у меня давно есть, но я же не могу их где-то показать), и будем ставить их всех на место — попросим вернуть лишнее, потом процентики, потом моралка и аморалка, у нас после НГ будет много интересных фантазий».

А еще пишут, что хорошо работает жалоба на Кремлин.ру.

«Похожая ситуация была у ИП. ИП закрылся, но через несколько лет ПФР начал снимать часть пенсии. Пришлось написать на кремлин.ру. ПФР прислал три письма с извинениями. Деньги ПФР вернул, но нервы потрепал».

И еще было подобное у людей, в ПФР все спихнули на «техническую ошибку».

«У меня в прошлом году было похожее. Сделала запрос в Пенсионный. Оттуда прислали письмо на тему, что „недоимка“ оказалась технической ошибкой».

И еще один подобный случай:

«При мне в МИФНС № 46 пришла дама с закрытым в 2007 г. ИП. Ей прилетел долг свыше 100 тыс. руб. Бумаг не сохранилось с тех пор. Это к тому, что с нашей системой бумаги надо пожизненно хранить».

Советуют сверку с налоговой запросить:

«Требовать выписки, делать акты сверок. Писать письма. Если не поможет, то в суд. Можно прямо в арбитражный после писем».

Вообще, удивительно, что такие долги «всплывают» через несколько лет после прекращения ИП деятельности. Почему сразу их нет?

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