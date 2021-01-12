Ставку по льготным кредитам для МСП предлагают еще больше снизить

Представители бизнеса предложили снизить еще больше ставку по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых.

Ранее ставка по таким кредитам не могла превышать 8,5%, однако по новым правилам ее размер должен соответствовать размеру ключевой ставки ЦБ 4,25% плюс 2,75%.

Об этом пишут «ТАСС».

«Далее нужно последовательно продвигаться к дальнейшему усовершенствованию программы, расширению практики гарантирования и, возможно, предоставлению пакетных решений, где вместе с кредитом уже идет проект, который предлагается реализовать — что-то типа франшизы по государственной программе», — сказал изданию советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

Член генерального совета «Деловой России», управляющий партнер инвестиционно-консалтинговой группы First Алексей Порошин убежден, что ставка «должна быть снижена так же, как и ключевая ставка».

«На мой взгляд, ставка в районе 5% годовых будет соответствовать рыночным реалиям. Однако нужно предусмотреть максимальные объемы субсидий для уменьшения первоначального взноса и реализации инвестиционных проектов именно малого и среднего бизнеса», — отметил он.

На «Клерке» вчера писали о снижении ставки на льготные кредиты для самозанятых и МСП до 7%.