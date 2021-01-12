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Как заставить налоговиков перечислить налоговый вычет, если не хочется его пускать на зачет налогов?

Налоговики не спешат перечислять налоговый вычет на лечение. Как на них воздействовать? Жаловаться в вышестоящую налоговую?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, я теряюсь, что еще можно сделать кроме визита в налоговую, чтобы мне-таки перечислили вычет по НДФЛ? Ситуация такая: в августе я подала декларацию (вычет на лечение), 17 ноября мне позвонила инспектор и сказала, что камералка проведена, все ОК, но она не видит в документах заявления на перечисление (где они его „потеряли“ я не знаю, я подавала). Впрочем, я подстраховалась и в октябре еще подала это заявление через личный кабинет, о чем инстекторше и сказала. Да-да, — ответила она, я увидела. В ЛК сообщание о завершении камералки есть. На этом все. Больше ни ответа ни привета. Дозвониться невозможно. Написала жалобу в ЛК — ее зарегистрировали — и все».

В комментариях предположили, что у инспекции, возможно, нет денег.

«Ну зависит от инспекции. Значит просто денег у них нет. Подождите ндс все заплатят 25-го. Может пришлют».

Автор отвечает, что налоговиков обычно такой довод от бизнеса не волнует.

«Ну, меня это волновать не должно как бы. Нас-то они не ждут, если денег нет».

Ей ответили, что так-то оно так, но все равно инспекция будет тянуть время.

«Это-то понятно. Но бесполезно. У меня клиентам всем по разному возвращают. Кому-то раньше. Кому-то в срок. Кому-то только после нескольких жалоб. Судя по вашему рассказу-все банально. Нет денег».

А кому-то предлагают делать зачет переплаты.

«Я тоже такой вывод сделала. Тянут время. Но спорить не стала, что заявление было. И, кстати, заставили зачесть имущественные налоги, и перечислили остаток. Я бы их первого декабря заплатила сама. И задолженности формально не было ещё, на момент заявления, но шут с ними».

Советуют писать жалобу в вышестоящий орган.

«Только жалоба через ЛК . Заявление на возмещение процентов за задержку с ссылкой на НК. Мне это помогло».

И еще несколько человек советуют жаловаться. Благо, это можно сделать и через сайт ФНС, и через ЛК.

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