Бухгалтеры нервничают из-за новых реквизитов на уплату налогов

С 2021 года сменились платежные реквизиты налоговых, таможенных органов, ФСС и т.д.
Старые реквизиты продолжают действовать до 1 мая 2021, и благодаря этому переход на новые реквизиты должен был пройти плавно, без стресса и эксцессов.
Но гладко было на бумаге... На практике в первые дни января бухгалтеры уже хлебнули «радости» от этого нововведения.
Своими впечатлениями коллеги делятся в нашей группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке, а также в комментариях на «Клерке».
Кто-то не смог выгрузить из 1С платежку со старыми реквизитами, кто-то забить в интернет-банке платежку с новыми реквизитами. В общем, сплошной разброд и шатания...
Вот что пишут бухгалтеры:
В облаке 1С сегодня все реквизиты поменялись, а вчера сбер не принимал эти платежи. Сегодня пришлось всё переделывать.
Альфа банк вчера по старым не принял. Сегодня отправили по новым. Ждём
У меня кроме бешенства все эти нововведения ничего не вызывают.Но вот чему бухгалтеры рады, так это возможностям, которые открыл Интернет. Сейчас обо всех нововведениях можно оперативно узнавать на специализированных сайтах, у коллег есть возможность делиться друг с другом своей болью и проблемами в форумах и группах соцсетей.
Ну почему всегда одно и то же?? Обязательно будут несостыковки в их великолепной цифровизации?? Почему надо потратить массу времени на эту чушь под названием «новые реквизиты»??