Бухгалтеры нервничают из-за новых реквизитов на уплату налогов

С 2021 года сменились платежные реквизиты налоговых, таможенных органов, ФСС и т.д.

Старые реквизиты продолжают действовать до 1 мая 2021, и благодаря этому переход на новые реквизиты должен был пройти плавно, без стресса и эксцессов.

Но гладко было на бумаге... На практике в первые дни января бухгалтеры уже хлебнули «радости» от этого нововведения.

Своими впечатлениями коллеги делятся в нашей группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке, а также в комментариях на «Клерке».

Кто-то не смог выгрузить из 1С платежку со старыми реквизитами, кто-то забить в интернет-банке платежку с новыми реквизитами. В общем, сплошной разброд и шатания...

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Вот что пишут бухгалтеры:

В облаке 1С сегодня все реквизиты поменялись, а вчера сбер не принимал эти платежи. Сегодня пришлось всё переделывать.

Альфа банк вчера по старым не принял. Сегодня отправили по новым. Ждём

У меня кроме бешенства все эти нововведения ничего не вызывают. Ну почему всегда одно и то же?? Обязательно будут несостыковки в их великолепной цифровизации?? Почему надо потратить массу времени на эту чушь под названием «новые реквизиты»??

Но вот чему бухгалтеры рады, так это возможностям, которые открыл Интернет. Сейчас обо всех нововведениях можно оперативно узнавать на специализированных сайтах, у коллег есть возможность делиться друг с другом своей болью и проблемами в форумах и группах соцсетей.