ИП получил отказ на патент, остался на ОСНО. Что делать?

ИП был на ЕНВД и ОСНО, подался на патент 11 декабря. В январе получил отказ почтой, остался он только на ОСНО. Что делать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«ИП на ЕНВД, 11 декабря по ТКС подаёт заявление на получение патента. А в январе получили почтой уведомление от 17 декабря об отказе по причине отсутствия листа Б. Я так понимаю, что с января автоматом поставили на ОСНО (пока не звонили в НИ). Как быть?».

У автора спросили, какая система применялась наряду с ЕНВД.

«А сам ИП разве был не на УСН? Обычно при открытии сразу же подают на УСН, а затем разбираются по какому виду деятельности что применять».

Автор пишет, что «нет, только на ЕНВД».

На это автору отвечают, что так не бывает, ЕНВД либо с УСН, либо с ОСНО

«Одного ЕНВД не бывает. У него ОСНО еще было. Вот он и попал. ЕНВД не стало, осталось только ОСНО».

Также пишут, что с 11 декабря много времени было, чтобы успеть проследить за решением.

«Когда подавали заявление на патент, нужно было прослеживать за ходом вынесения решения. С 11 декабря у вас достаточно было времени уточнить выдали вам патент или отказали в выдаче, тем более срок рассмотрения заявления был 5 рабочих дней. А сейчас ИП ваш на ОСНО, т.к. с момента регистрации не переходил на УСН. Подавайте повторное заявление».

И еще несколько подписчиков советуют подаваться на патент повторно, причем срочно.