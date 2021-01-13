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В Минюсте хотят доступ к банковской тайне. Готовят поправки в закон о банках

Минюст рассчитывает получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан. Для этого подготовлены поправки в законодательство.

Как пишут «Известия», в ведомстве подготовили законопроект с поправками в ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности».

Они подразумевают включение Минюста в перечень лиц, имеющих право на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной.

По информации издания, в Минюсте подтвердили информацию о готовящихся поправках.

«Проект федерального закона разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом федерального государственного надзора за деятельностью НКО. Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством», — пояснили в пресс-службе министерства, не став уточнять, о каких именно организациях идет речь.

Издание выяснило в пресс-службе Правительства, что в июне документ внесут на рассмотрение исполнительного органа, а в сентябре — отправят в Госдуму.

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Глава профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов рассказал, для чего нужны эти поправки.

«Этот законопроект запоздал. Он абсолютно логичен с точки зрения полномочий Минюста, которыми он до сих пор в полной мере не пользовался. Лично я вижу ряд веских оснований, по которым мы должны его принять. Прежде всего, это выстраивание в России полноценного гражданского общества, которое будет выступать партнером государства. Для этого мы должны понимать, что НКО, которые получают субсидии и льготы, действуют в рамках российского законодательства», — пояснил парламентарий изданию.

По его словам, нужен инструмент для борьбы с НКО, незаконно занимающихся бизнесом, и используемых в «отмывочных» схемах.
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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев считает, что размывать понятие банковской тайны нецелесообразно.

«Нет никаких гарантий, что не возникнет злоупотреблений в ущерб гражданам нашей страны. Банковская тайна — это одно из великих достижений человечества с точки зрения частной жизни. Если мы начнем раздавать к ней право доступа, то никакой частной жизни не останется. Если хотите что-то узнать, обращайтесь в суд. Поэтому мы вряд ли поддержим данную идею Минюста», — пояснил изданию депутат.

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов тоже высказал мнение по проекту.

«Конечно, важно контролировать потоки денег, которые идут через НКО, особенно в части иностранного финансирования. Поэтому мы должны будем услышать дополнительные аргументы со стороны Минюста. С другой стороны, все-таки министерство не имеет отношения к правоохранительным органам, которые сегодня обладают этим доступом. Минюст всегда может обратиться в прокуратуру для такой проверки», — заявил депутат.

По его словам, расширение круга лиц, имеющих доступ к банковской тайне, чреват повышением рисков утечки персональных данных граждан.
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