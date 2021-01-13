Банки против идеи раскрывать клиентам причины отказа в выдаче кредита

В банках не хотят сообщать клиентам причины отказов в предоставлении кредита. И выступили против соответствующей инициативы депутатов.

Изменение существующих правил угрожает интересам кредиторов и ничем не поможет потенциальным заемщикам, считают банкиры, пишут «РБК».

Соответствующее письмо от Ассоциации банков России поступило в адрес главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.

Как отмечают в АБР, раскрывать несостоявшимся заемщикам причины отказов в выдаче ссуд крайне затруднительно из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов. Дополнительные разъяснения заемщикам приведут к раскрытию скоринговых моделей, объясняет эксперт.

«При оценке платежеспособности банк, во-первых, может учитывать неочевидные для самих клиентов моменты. Во-вторых, банк принимает на себя кредитный риск и несет ответственность перед вкладчиками, которые доверили ему деньги, он строит скоринговые модели так, чтобы меньше навредить себе и тем людям, за чьи деньги он отвечает» — сказал начальник правового управления Ассоциации Сергей Клименко.

Более того, по его мнению, у банков разные модели оценки платежеспособности, и если клиенту будут называть разные причины отказа в разных банках, у него в голове будет каша, онт еще больше запутается.

В АБР уверены, что это только увеличит поток жалоб от клиентов на банки в ЦБ.