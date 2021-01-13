Как увеличить пенсию к старости для ИП? Или стоит вложиться во что-то другое?

ИП озаботился увеличением своих пенсионных накоплений. Как вообще их можно увеличить, или стоит задуматься о других способах обеспечить себе старость?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите как увеличить свои пенсионные накопления. Если есть ИП. Куда платежи нужно увеличить?».

В комментариях предложили самое разное. Кто-то скептически относится к фондовому рынку и предлагает надежные активы на все времена — золото и недвижимость.

«Фондовый рынок пару лет — и накроется, это не вариант. Золото, но не виртуальные счета и не слитки, а монеты. Потихоньку складывать в шкапчик. Цена на золото в любой длительный отрезок времени растет всегда. Ну и недвижимость — да».

Кто-то советует хоть куда-то устроиться по трудовому договору, чтобы хотя бы минимум капал.

«Сама задумывалась про пенсию мужа, так как лет 20 был ИП, да и сейчас ИП. Накопить на солидные пенсионные накопления, если ты не чиновник, судья и т.п. — нереально, но чуть увеличить можно. Оформила его дворником. Капают страховые взносы. Так что минимальной пенсии не будет, будет чуть выше. Ну, хотя бы это. А еще вкладываемся в дом в сельской местности (газ, отопление, удобства в доме). Это тот минимум, которые мы может сделать сами себе».

Еще советуют вложиться в акции или облигации.

«Сейчас 3,5-4% годовых в банках. Хотите пенсию — копите сами. На вклад. Да, не много, но стабильно. Покупайте акции, облигации».

Также есть вариант с покупкой жилья через ипотеку.

«Если нет серьезных денег для инвестиций, то вложитесь в ипотеку (вторичка), тут же ее сдайте, первые 2-3 года выплачивайте платежи в двойном размере, при помощи арендаторов. Так закроете за 5-6 лет первую ипотеку. Потом берёте следующую. И по этой схеме идёте до самой пенсии. В итоге у вас к выходу на пенсию будут 2-3 квартиры и вы будете получать пенсию в виде квартплаты от жильцов».

А вот еще пример с выходом ИП на пенсию:

«У меня ИП с 2014 г. Оформляла пенсию два месяца назад. Взносов в ПФР за этот период отправлено больше 1 млн рублей. Стаж 30 лет. Баллов 98. Так вот это не учитывается никак. В расчёт берётся зарплата за 2000-2001 гг. Пенсию назначили максимально возможную за этот период времени 14750 руб., так как тогда у меня была хорошая зарплата. Причём совсем не важно была бы она 20 000 или 100 000, назначается не больше максимально разрешённой суммы. Так что собирайте себе на пенсию самостоятельно».

А подытожим такой фразой:

«Любой банковский вклад на депозит, это лучше, чем Пенсионный фонд».

В общем, большей частью советуют вкладываться в квартиры, потом их сдавать, на это жить. А есть ли еще варианты?