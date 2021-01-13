При приеме на работу сотрудник не хочет подписывать соглашение о персональных данных. А нужно ли его спрашивать?

Вновь принятый сотрудник отказывается подписывать соглашение об обработке персональных данных. Чем это чревато, и нужно ли оно вообще?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Сотрудник при приеме на работу отказывается дать согласие на обработку персональных данных. Какие последствия для работодателя при отсутствии такого согласия и есть ли какие-то варианты».

Кто-то спрашивает с сарказмом, а нужно ли у них спрашивать. А кто-то пишет, что в рамках ТК согласие на обработку персональных данных не нужно.

А вот более развернутый комментарий:

«В ст. 24 Конституции сказано, что «сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются». В рамках трудовых отношений работодатель может запрашивать только те персональные данные, которые нужны для выполнения трудовой функции.

К ним относятся:

ФИО,

сведения о предыдущей работе,

документы, которые необходимы для устройства на работу (паспорт, трудовая книжка и т.д.),

сведения об образовании.

Такие сведения, как вероисповедание, работодатель запрашивать не имеет права, так как они не требуются для выполнения трудовой функции.

Таким образом, трудовое законодательство определяет перечень документов, которые работодатель запрашивает у работника при приеме на работу.

На этом этапе, согласно ст. 65 ТК РФ, запрашиваются:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

трудовая книжка;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

при необходимости: