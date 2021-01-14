«Это не ты ушла, это мы тебя уволили». Как решили расстаться с бухгалтером, хотя она сама хотела уходить

Бухгалтера решили уволить, вписав в приказ об увольнении все что она должна доделать, как требование, после выполнения которого дадут расчет. Как говорится, тут прекрасно все.

Поделилась одна из авторов нашего одного из ведущих блогов «Бухгалтерия Ада» Ольга Ганюшкина у себя на странице в Facebook.

«О токсичных руководителях. Они такие забавные :-). Я сообщила клиенту о своём желании прекратить неплодотворное сотрудничество еще 11 декабря. Сегодня 13 января, а мне вместо денег на карту в почту прилетает вот это:

И это весь документ, я только подпись с печатью оторвала».

В комментариях заметили, что сейчас вроде не осень для обострения. На что автор пишет, что обострение как раз осенью случилось, отчего она и собралась прощаться.

А кто-то о подобном у себя пишет:

«У меня тоже подобное творение есть — только я написал про „приостановление работы до полного погашения задолженности по ст.142 ТК РФ“, и сижу спокойно дома... А меня уже успели уволить, правда, без резолюции директора, в чем он мне уже признался... 🙂 Короче, чувак себе зарабатывает на „второе пожизненное“ 🙂».

Кстати, вышеозначенные требования в приказе автором уже выполнены, все готово, отправить только оставалось.

«Год закрытый, только нажать кнопки „сформировать и отправить“».

Вот такой вот пример «сотрудничества». Нужны ли такие клиенты?