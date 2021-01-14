Налоговики доказали дробление бизнеса, в том числе внимательно проанализировав соцсети предпринимателей. Правота налоговиков была подтверждена в суде, и суд также задействовал этот анализ при вынесении решения.

Налоговый эксперт Иван Кузнецов поделился судебной практикой на своей странице в Facebook.

«Instagram в налоговых спорах фигурирует редко: было несколько дел по обоснованности рекламных расходов 2019-2020 годах и все. А вот налоговики Астрахани видимо более активные пользователи социальных сетей и при доказывании факта дробления бизнеса установили, что одно и тоже лицо указывает себя управляющей несколькими салонами по продаже мебели.

При этом салоны принадлежат разным юридическим лицам. Конечно, это было лишь одним из косвенных доказательств, но тем не менее, сведения из интернета и соц. сетей все чаще используются налоговиками при доказывании получения необоснованной налоговой выгоды.

А уж что налогоплательщики о себе на сайтах пишут — так вообще иногда на явку с повинной тянет. Будьте бдительны!».

Решение АС Астраханской области по делу А06-15643/2019 от 16.11.2020 можно скачать в прикрепленном файле.

А мы решили разобрать подробнее данное решение.

Суть спора — ИП подала в суд на налоговую инспекцию с целью признать недействительным постановление о производстве выемки, изъятии документов и предметов; о признании незаконным действий должностных лиц налоговых органов, выразившихся в вынесении, утверждении и исполнении постановления о производстве выемки, изъятии документов и предметов.

Указанные действия налоговиками были произведены в ходе выездной налоговой проверки.

В качестве основания для признания действий налогового органа незаконными, заявитель указывает следующее:

решение о проведении проверки вручено представителю после выемки, до проведения проверки, письменное требование о предоставлении документов Предпринимателю не направлялось,

выемка производилась в отсутствии Предпринимателя и его доверенных лиц,

инспекция в постановлении о выемке не привела доказательства того, что документы могут быть уничтожены, сокрыты, заменены или изменены;

налоговый орган не оформил надлежащим образом перечень изъятых документов, в частности ответчиком не составлена подробная опись документов,

у налогового органа отсутствовали основания для проведения выемки.

Однако суд заявителю отказал.

«Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 31 НК РФ налоговые органы при проведении налоговых проверок вправе производить выемку документов у налогоплательщика в случаях, когда есть достаточные основания полагать, что эти документы будут уничтожены, сокрыты, изменены или заменены» — указал суд.

Далее в судебном акте суд подробно излагает признаки дробления бизнеса заявителя, доказанные в том числе и информацией из соцсетей:

«Заявитель согласно поступившему ответу ЗАГС является родственницей Головащенко Марины Васильевны.

Согласно сведений соц. сетей „Instagram“, „Одноклассники“, „ВКонтакте“, „Facebook“, Ермакова М.С. также является управляющий салонов Kuchenberg и „Калинка Премиум“.

Головащенко Марина Васильевна ИНН 3017*******5 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 04.06.1997, согласно поступившего ответа ЗАГС, является супругой Головащенко И.Я.

Головащенко Иван Ярославович ИНН 3015*******6 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 07.10. 1998, согласно поступавшему ответу ЗАГС является супругом Головащенко М.С. Также является, в т.ч. собственником имущества, на территории которого осуществляется реализация мебели.

Мохов Кирилл Константинович ИНН 3009*******3 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 26.11.2003, является сыном сотрудника ИП Головащенко И.Я. Кроме того, установлен факт получения дохода Ермаковой М.С. за 2018 год от ИП Мохова К.К».

А вот и вывод суда о дроблении бизнеса:

«В рассматриваемом случае, как следует из оспариваемого постановления Инспекции, осуществление выемки мотивировано тем, что при анализе финансово- хозяйственной деятельности Предпринимателя установлена группа налогоплательщиков, действующих, как единый хозяйствующий субъект, использующий схему „дробления бизнеса“ для сохранения права применения специальных режимов налогообложения, что позволяет существенно снизить налоговую нагрузку налогоплательщиков, осуществляющих розничную торговлю медицинскими препаратами (аптеки) через сеть мебельных салонов „Калинка“».

Далее суд перечисляет признаки дробления. Классика:

осуществление одного вида деятельности и применение спецрежимов;

одни и те же площади, одна вывеска, общий товарный знак;

единый ассортимент товара;

доставка товара с одного и того же адреса для всех участников группы;

доверенности от предпринимателей друг на друга на распоряжение расчетными счетами;

идентичные IP-адреса;

одинаковый номер стационарного телефона, единый номер мобильного для СМС-оповещений;

единый сайт, единая система заказа, единый телефон;

на сайте перечислены все адреса группы;

общее управление, единая ценовая политика; единая кадровая политика;

родственные связи предпринимателей;

формальное распределение площадей для возможности применять ЕНВД.

На основании указанного суд пришел к выводу о формальном характере сделок внутри группы.

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