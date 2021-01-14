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Налоговики потребовали 6 млн, а потом... извинились

Невнятные миллионные требования, непонятные акты с последующей их отменой, штрафы за переплату. Перлы от налоговиков.

Налоговики выставляют непонятные требования, отменяют ранее высланные акты, отзывают ранее выставленные миллионные требования. И надеются на дальнейшее сотрудничество.

Рассказал на своей странице в Facebook бывший руководитель УФНС по Владимирской области Сергей Кошелев.

«Было бы смешно, если бы не было так грустно....😞😞😞 Вот такие шутники у нас в области работают в Налоговых органах (Киржачская и Октябрьская инспекции), или просто слишком много сотрудников там, и есть время выставлять непонятные требования на уплату миллионных налогов, которых наверное не хватало до плана🤷🏼 и решили добрать таким путём, писать ненужные Акты, потом их отменяя... или писать Акт с несуществующим нарушением (попытка оштрафовать за уточнённую Декларацию при наличии большей переплаты🤦🏼... авось прокатит), а затем ещё и решение о не привлечении... слишком много времени и сотрудников у них там... Жаль, у налогоплательщиков нет таких неограниченных, оплаченных за счет их налогов ресурсов...».

Собственно, вот о чем речь:

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А подытожил он вот этим:

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Тот момент, когда и добавить нечего. В комментариях поинтересовались, не было ли в области в последнее время вредных выбросов.

Еще добавили о трогательности звучания «Надеемся на дальнейшее сотрудничество».

А кто-то добавляет, что не хватает «Благодарим за понимание!».

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