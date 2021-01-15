Предлагают ограничить покупку банков государством

В Минэкономразвития предложили поправки, ограничивающие возможности государства покупать акции или доли в финансовых организациях.

Об этом пишут «РБК» со ссылкой на правительственный источник.

Проект содержит поправки в закон «О защите конкуренции»: в нем может появиться дополнительная глава о допустимом участии государства в капитале финансовых компаний. Запрет на покупки касается Российской Федерации и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а главное — Банка России и компаний или банков с госучастием (если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ).

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Если покупатель с госучастием нарушит запрет, сделка по приобретению им акций финансовой компании может быть признана ничтожной по решению суда, следует из документа.

Как говорится в пояснительной записке, необходимость поправок обусловлена большой долей государства в банковском секторе — около 80% на 2018 год. А по данным Ассоциации банков Росии — на 1 октября доял госбанков составляет 745%.

Документ крайне важен для создания «оптимальных условий развития конкуренции в финансовом секторе», заявил изданию замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, принятие поправок поддержит частных игроков на этом рынке.

Также предусматривают ряд исключений из общего правила:

Госструктуры и госбанки по-прежнему смогут входить в капитал финансовых организаций по распоряжению президента или правительства — в частности, если это касается организаций под санкциями США или других стран.

Запрет не распространяется на рыночные сделки, а именно сделки РЕПО сроком до 30 дней, которые осуществляются под залог ценных бумаг. К исключениям также отнесены операции внутри группы.

Покупатели с госучастием не будут отрезаны от инвестирования: они смогут покупать акции и доли в финансовых компаниях на средства пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Подобные сделки также будут возможны при включении приобретенного актива в паевой инвестиционный фонд (ПИФ).

Минэкономразвития сохранило исключение для ЦБ: регулятор по-прежнему может входить в капитал финансовых организаций для санации, но срок владения активом не должен превышать пять лет с момента приобретения. Продлить срок возможно по решению президента. Представитель министерства объяснил изданию, что ограничение не будет распространяться на банки, которые уже попали под контроль ЦБ в результате санации.

Эксперты считают, что поправки не так уж чильно повлияют на развитии конкуренции в банковской сфере.