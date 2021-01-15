Как списать потерявшийся «свечной заводик» и причем тут управленческий учет?

Можно ли списать на недостачу без поиска виновных «маленький свечной заводик», вылезший так некстати во время инвентаризации?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Как думаете, если в процессе инвентаризации выяснилось, что нет маленького свечного заводика, можно ли его списать на недостачу без поиска виновных и т.п.?».

Далее в комментариях автор поясняет, что это образное выражение.

«„Маленький свечной заводик“ это образно конечно. Это 41-й счет. Как пример АКБ поставили в технику, а документы не сделали, когда было, не известно. АКБ около 300 тыс. по себестоимости».

Автору на это советуют:

«Я бы восстановила по акту инвентаризации на баланс и составила акт о физическом и моральным износе и невозможностью реализовать. Списать как брак полученный в результате длительного хранения».

Автор отвечает, что «он и так на балансе. А физический и моральный износ не очень годится, достаточно свежая АКБ».

Кто-то еще пишет, что за счет прибыли все что угодно можно делать:

«За счёт собственной прибыли вы вправе делать всё, что угодно. Надеюсь, на себя заводик чисто потеряли?😜🤣»

Но и это вызвало возражения:

«За счет прибыли можно что угодно, но налоговая, бывает, лезет поискать, где ей недодали 13% с дивидендов».

Кто-то пугает субсидиарной ответственностью:

«Да здравствует субсидиарка; оспаривание сделок; убытки на ГД (в случае смены собственников, например, или даже без таковой); интересные беседы с налоговой, а может и с товарищем следователем. В зависимости от дальнейшего развития ситуации. Так что считаю, что вопрос не в том „можно ли“, а каковы последствия тех или иных управленческих решений и конкретных действий для разных заинтересованных лиц. Бухгалтеров, кстати, также активно привлекают к субсидиарке».

Субсидиарка, конечно, стала известной пугалкой, но ее, что называется, еще нужно заслужить.

По поводу продажи еще совет:

«Если продавать, то сам то заводик должен остаться и налоговая может захотеть посмотреть на него».

Еще советуют его «разломать, и списать лом».

«Если вы в прошлом списывали расходы по этому заводику или не дай бог ещё НДС возмещали, то у налоговой конечно к вам много вопросов будет. В любом случае, спишите или нет. Лучше, мне кажется, разобрать его на части, а лом списать».

А кто-то не очень стесняясь, пишет почти напрямую:

«Схем много всяких по обналу денег подобным образом. Типа, перечислили деньги, „получили товар“, а потом ... В таких случаях рекомендуют „пропажу“ замаскировать путем имитации деятельности по поиску — заявление в полицию и т.д.».

А вообще, получше разобраться, что делать в подобных случаях поможет управленческий учет. По крайней мере, разобраться, есть ли где-то в вашем бизнесе подобные «свечные заводики».

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