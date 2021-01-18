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Нужно ли продавцу хранить бумажные чеки? И заодно приглашаем на бесплатный вебинар об изменениях в ККТ в 2021 году

Нужно ли как-то хранить бумажные чеки продавцу товаров или оказывающему услуги? К примеру, когда невозможно покупателю передать бумажный чек, а передается только электронный.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Поделитесь лайфхаками, кто как хранит кассовые чеки?».

Далее автор в комментариях уточняет, что именно от имел в виду.

«Интересуют именно чеки на ленте... И не для случая бухотчетности о покупках, а для продавцов товаров-услуг. По идее, с вводом онлайн-касс требования должны были упроститься, но я этот момент как-то упустил...».

Автору пишут что бумажные чеки продавец обязан покупателю отдавать.

«Чеки с кассы при оказании услуг не могут быть у продавца, так как он их обязан отдавать покупателям. А кассовая лента должна храниться, но так как у каждой кассы есть небольшая чёрная штучка, в которой фиксируются все действия, то бумажный вариант можно не хранить, плюс сейчас ОФД у каждой кассы, так что хранить не обязательно, но закон не отменил».

Автор пишет, что услуги и дистанционно можно оказывать, когда чек передать нереально.

«Услуги могут быть дистанционные. Также любые продажи через интернет, когда невозможно передать бумажный чек покупателю.

На это автору отвечают своим примером:

«У нас почти все услуги и оплаты дистанционные. Организовали все так, что у нас есть всегда электронный адрес покупателя, всегда отправляем им электронный чек. Бумажные выбрасываем».

Вот еще совет, что с чеками делают:

«Чеки для авансовых отчётов прошу прислать в электронном виде. Чеки как продавец и отчёты снятия смены хранить не надо».

Еще советуют сканировать и копии снимать.

С ККТ вообще порой много вопросов возникает. Особенно они будут в 2021 году, в связи с нововведениями. Чтобы их было поменьше, Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать бесплатный вебинар «Корректность заполнения первичных документов на ККТ». Он пройдет 20 января, начало в 10:00.

Разберем на вебинаре:

  • нововведения в обязательных реквизитах чека с 1 февраля 2021 года;
  • новый формат фискальных документов с 6 августа 2021 года.

Кроме того, мы продемонстрируем, как правильно работать с кассой и формировать чеки:

  • в розничной торговле; при продаже в кредит или по предоплате;
  • при получении авансового платежа;
  • при работе с маркированным товаром;
  • при взаимодействиях между ИП и организациями;
  • в страховых компаниях; для платёжных и банковских агентов;
  • в ломбардах;
  • при продаже подарочных карт и сертификатов;
  • при работе с облачной кассой (интернет-магазины, курьеры, выездные сотрудники, ЖКХ, транспорт).

И наконец, разберем отдельные случаи, когда нужно формировать чек коррекции.

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