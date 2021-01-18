Налоговики присылают требование о предоставлении пояснений. А в самом требовании хотят уже не пояснения, а документы. И как с таким быть?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«На днях пришло из ИФНС, требование о предоставлении пояснений. А в самом требовании запрашивают доки. А что, так можно, да?».

В комментариях по этому поводу пишут:

«Ну, так дайте им пояснения, раз они их запрашивают. Было недавно решение суда, в котором ФНС поставили на место, зачитав положения НК, в котором „либо уточниться, либо давать пояснения“ — ни про какие документы при камералке в НК нет ни слова. Истребование документов при камералке, A36-2872-2020».

Еще кто-то пишет, что раз перечня нет, что конкретно хотят, то и интерпретировать можно как угодно.

«Перечень документов есть? Если нет, то просят регистры налогового учёта Я так это интерпретирую».

Автор пишет, что перечня нет.

«Перечня нет, просто указано, что нужно предоставить „документы, подтверждающие необлагаемые суммы“».

Автору ответили, что делали при подобном запросе.

«По такому же запросу я предоставляла сканы больничных листов и документов по пособиям, их устроило, больше ничего не просили».

А налоговый адвокат Вячеслав Василевский поделился постами, где выкладывал варианты ответа на подобные запросы (первый и второй).

Приведем один из них, как раз в рамках упомянутого выше дела №A36-2872-2020.

"В ответ на требование № о предоставлении пояснений от 22.09.2020г., сообщаем, что (............пояснения..........).

Относительно предоставления истребуемых налоговым органом документов, послуживших основанием предоставления уточненной налоговой декларации на уменьшение налоговых обязательств по предоставлению налоговой декларации по НДС, сообщаем следующее.

П.п. 10,11 п.1 ст.21 НК РФ предусмотрено, что налогоплательщики имеют право: требовать от должностных лиц налоговых органов и иных уполномоченных органов соблюдения законодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в отношении налогоплательщиков; не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие настоящему Кодексу или иным федеральным законам.

Из буквального толкования вышеуказанных норм следует, что право налогового органа на истребование (на получение) от налогоплательщика документов (информации, объяснений и т.п.), которому корреспондирует обязанность налогоплательщика совершить соответствующие действия и предоставить документы (информацию, объяснения и т.п.), может быть реализовано только строго по тем основаниям, в том порядке и в тех пределах, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

П. 3 ст. 88 НК РФ, указанный налоговым органом в качестве основания истребования документов, не содержит нормы, указывающей на обязанность налогоплательщика предоставлять по требованию о предоставлении пояснений какие-либо документы.

Согласно п.4 ст.88 НК РФ, налогоплательщик, представляющий в налоговый орган пояснения относительно выявленных ошибок, противоречий, то есть выполняющий свою обязанность, корреспондирующую праву налогового органа, закрепленному в абз. 1 п.3 ст. 88 НК РФ, истребовать только пояснения, дополнительно, по своему желанию, имеет право представить в налоговый орган выписки из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета и (или) иные документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию (расчет), однако обязанность предоставлять какие-либо документы по требованию о предоставлении пояснений на налогоплательщика не возлагается.

Данная правовая позиция нашла свое отражение в деле № А36-2872/2020″.