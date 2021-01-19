Организации больше не сдают декларации по транспортному и земельному налогам

С 2021 года для организаций отменена обязанность представлять декларации по транспортному и земельному налогам за 2020 год и последующие периоды в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ. Об этом напоминают налоговики Республики Карелия.

Однако, если вы используете налоговые льготы, о них необходимо заявить в налоговый орган. Организация вправе подать в любой налоговый орган заявление о предоставлении льготы и подтверждающие документы. Заявление о налоговой льготе за 2020 год целесообразно представить в течение 1 квартала 2021 года.

Авансовые платежи по итогам каждого отчетного периода и налог по итогам года уплачиваются налогоплательщиками — организациями, как и ранее, самостоятельно.

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В целях обеспечения полноты уплаты указанных налогов инспекция направит организациям (их обособленным подразделениям) сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах налогов.

Таким образом, с одной стороны расчет производит сам налогоплательщик на основании своих данных, а с другой стороны — налоговая инспекция на основании имеющейся у нее информации, в том числе сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков.

Для понимания состава и актуальности сведений, использованных при формировании сообщения, налогоплательщик вправе обратиться в налоговые органы за выпиской из реестра как до направления сообщения об исчисленной сумме налога, так и в любой момент после его получения. Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков предоставляется без взимания платы, не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации запроса в налоговом органе.

Незабудьте, что с 2021 года налогоплательщики — организации уплачивают земельный и транспортный налог по месту нахождения объектов в следующие сроки, не позднее: