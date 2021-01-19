Налоговики руководствуются НК при составлении требований. И при проведении проверок. Правда смешно?

Налоговикам предложили провести вебинар для сотрудников по правильному составлению требований. А они утверждают, что и так все делают правильно, и в полном соответствии с НК.

Рассказал Сергей Кошелев, в прошлом руководитель УФНС по Владимиркой области, на своей странице в Facebook.

«В продолжение темы большого количества сотрудников у нас в инспекциях области, времени у них и бюджетных средств...

Пришло мне давеча, впервые за три года, в ЛК от инспекции приглашение на видеоконференцию. Аналогичный вебинар Управление провело уже за недели две до этого. Т.к данное приглашение пришло в ЛК, решил ответить на него, заодно и протестить свою новую ЭЦП.

В ответе кратко написал свои пожелания (на фото есть текст), и никак не ждал письменного ответа (достаточно было простого исполнения), и тем более письменного ответа на бумажном носителе, заказным письмом, аж за 54 казенных рубля... Но это был конец года, и такие письма получали многие налогоплательщики, не смотря на наличие у них ТКС. Оставались деньги на почтовые расходы, надо было срочно осваивать.

А этот ответ я в рамочку повешу, и буду смотреть на него всякий раз, когда мы получаем от резидентов Проекта АналогиЯ требования, с просьбой помочь понять, что хотят от них в своих шедеврах эпистолярного жанра налоговики».

Недавно на «Клерке» писали, как налоговики сначала потребовали 6 миллионов, а потом извинились. Тоже времени у них много?