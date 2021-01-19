Налоговики подозревают в нарушении валютного законодательства снятое с учета год назад обособленное подразделение. Оштрафуют?

На снятую с учета в прошлом году обособку прилетело требование от налоговиков. Подозревают в нарушении валютного законодательства (в штате были иностранцы), требуют документы. Что ожидать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришло требование, с таким первый раз сталкиваюсь, якобы по ст. 31 НК РФ я нарушила закон по валютным операциям в частности выплаты зп иностранным гражданам и требуют письменное объяснение финансово-хозяйственной деятельности, трудовые договры, выплаты ЗП, реестры, бред бредовый!

Звоню инспектору и говорю, у вас в учёте я уже снята, требование пришло после снятия с учета, запрос за 2019 г. Где вы были раньше? На что мне отвечают, так и пишите, „ничего предоставлять не будем, сняты с учёта“!

Что делать? Так и писать или все предоставлять? (Кол-во иностранцев было свыше 30)».

В комментариях автор еще добавляет, что организационно-правовая форма у них ООО, а запрос по ныне снятому с учета обособленному подразделению.

Автору отвечают, что раз головная компания есть, то докопаются до нее.

Ну а по существу — основание по нарушению закона, скорее всего, статья 15.25 КоАП, нарушение валютного законодательства. Поскольку были иностранцы в штате, налоговики хотят выяснить, а не платили ли им зарплату из кассы. Срок давности два года, еще вполне успевают. Ст. 31 НК тут ни при чем, НК при нарушениях валютного законодательства неприменим.

И вот если факт такой был, а доказать его легко, будут организации штрафы, причем от 75 до 100% от суммы нарушения. С такими штрафами иной раз в банкротство уходят.

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