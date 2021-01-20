Пенсионный фонд изменил форму СЗВ-ТД

Постановление Пенсионного фонда № 769п с новой формой СЗВ-ТД официально опубликовано 19 января 2020 г. Что же изменится?

В сведения о трудовой деятельности добавлена новая графа о работе в районах Крайнего Севера или местностях к ним приравненных. Для этой графы введены два кода РКС и МКС.

Появится раздел, где надо будет указывать сведения о работодателе, правопреемником которого является страхователь.

Еще одно нововведение касается графы «Код выполняемой функции».

Вот как ее надо было заполнять по старым правилам и вот как это будет по новым правилам:

По старой версии Постановления № 730п По новой версии Постановления № 730п В графе «Код выполняемой функции (при наличии)» (заполняется с 1 января 2021 года (при наличии) указывается соответствующий код, состоящий из семи цифро-буквенных знаков в формате «XX.XXX-X-X», где: первые пять цифровых знаков, разделенные точкой — это код наименования вида профессиональной деятельности (раздел I профессионального стандарта), содержащего обобщенную трудовую функцию, к которой относится выполняемая работником работа по должности (профессии), специальности (раздел III профессионального стандарта); последние два цифро-буквенных знака (раздел II профессионального стандарта) — буквенный знак кода обобщенной трудовой функции и цифровой знак — уровень квалификации, к которому относится данная обобщенная трудовая функция. В графе «Код выполняемой функции» указывается кодовое обозначение занятия, соответствующее занимаемой должности (профессии), виду трудовой деятельности, осуществляемой на рабочем месте при исполнении трудовых функций (работ, обязанностей), состоящее из пяти цифровых знаков в формате «ХХХХ.Х», где: первые четыре знака — код наименования группы занятий в Общероссийском классификаторе занятий; пятый знак — контрольное число.

«Общероссийский классификатор занятий» принят и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 г. № 2020-ст.

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Т.е. если раньше графу «Код выполняемой функции» надо было заполнять только при применении профстандартов, то теперь её надо будет заполнять всем.

Новую форму надо будет применять с 1 июля 2021 года.

Недавно ПФР изменил форму СТД-Р, теперь в ней отражена информация о трудовой деятельности человека за периоды до 31 декабря 2019 года.