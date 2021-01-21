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📌 Утверждена новая декларация по УСН. Но не торопитесь её сдавать

Опубликован приказ ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@ с новой формой декларации по УСН. Он вступит в силу через два месяца, а отчет в соответствии с ним надо будет сдавать за 2021 год.

Новая форма декларации потребовалась из-за введения переходного периода потери права на УСН с 2021 года.

Напомним, если доходы превысят 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, и (или) средняя численность работников превысит 100 человек, но не более чем на 30 человек, можно продолжить применять УСН.

В течении переходного периода ставка налога увеличится: с 6 до 8 % для УСН «доходы»; с 15 до 20 % для УСН «доходы минус расходы».

Повышенные налоговые ставки применяются в налоговом периоде превышения и только к налоговой базе, исчисленной начиная с квартала, по итогам которого доходы налогоплательщика и (или) численность работников превысили предельный размер.

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В декларации надо будет указывать код признака применения налогоплательщиком налоговой ставки:

  • для УСН «доходы» при ставке от 1 до 6 процентов — код 1;
  • для УСН «доходы» при ставке 8 процентов — код 2;
  • для УСН «доходы минус расходы» при ставке от 5 до 15 процентов — код 1;
  • для УСН «доходы минус расходы» при ставке 20 процентов — код 2.
Кроме того, появятся еще одни коды — налоговой льготы. Во многих региональных законах установлены пониженные налоговые ставки, это и есть льготы которые надо будет кодировать. Принцип формирования кода похож на тот, который используется в декларациях по налогу на имущество. Поле кода состоит из двух частей: в первой указывается семизначный код из приложения к Порядку заполнения декларации, а во второй части кодируется статья, часть, пункт, подпункт, абзац регионального закона. Пример приведен в Порядке заполнения:
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Если налоговая льгота установлена подпунктом 15.1 пункта 3 статьи 2 закона субъекта РФ, то указывается:

3

4

6

2

0

1

0

/

0

0

0

2

0

0

0

3

1

5

.

1

Еще одно новое поле появится для ИП, применявших патентную систему налогообложения и у которых образовалась переплата по этому налогу из-за утраты права на ПСН. Оно находится в разделе 1.1 и 1.2. В пункте 7 статьи 346.45 уже четыре года написано, что налог по УСН уменьшается на сумму такой переплаты, однако в ныне действующей декларации писать её было некуда.
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