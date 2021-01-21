📌 Утверждена новая декларация по УСН. Но не торопитесь её сдавать

Опубликован приказ ФНС
Новая форма декларации потребовалась из-за введения переходного периода потери права на УСН с 2021 года.
Напомним, если доходы превысят 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, и (или) средняя численность работников превысит 100 человек, но не более чем на 30 человек, можно продолжить применять УСН.В течении переходного периода ставка налога увеличится: с 6 до 8 % для УСН «доходы»; с 15 до 20 % для УСН «доходы минус расходы».
Повышенные налоговые ставки применяются в налоговом периоде превышения и только к налоговой базе, исчисленной начиная с квартала, по итогам которого доходы налогоплательщика и (или) численность работников превысили предельный размер.
В декларации надо будет указывать код признака применения налогоплательщиком налоговой ставки:
- для УСН «доходы» при ставке от 1 до 6 процентов — код 1;
- для УСН «доходы» при ставке 8 процентов — код 2;
- для УСН «доходы минус расходы» при ставке от 5 до 15 процентов — код 1;
- для УСН «доходы минус расходы» при ставке 20 процентов — код 2.