📌 Утверждена новая декларация по УСН. Но не торопитесь её сдавать

Опубликован приказ ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@ с новой формой декларации по УСН. Он вступит в силу через два месяца, а отчет в соответствии с ним надо будет сдавать за 2021 год.

Новая форма декларации потребовалась из-за введения переходного периода потери права на УСН с 2021 года.

Напомним, если доходы превысят 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, и (или) средняя численность работников превысит 100 человек, но не более чем на 30 человек, можно продолжить применять УСН.

В течении переходного периода ставка налога увеличится: с 6 до 8 % для УСН «доходы»; с 15 до 20 % для УСН «доходы минус расходы».

Повышенные налоговые ставки применяются в налоговом периоде превышения и только к налоговой базе, исчисленной начиная с квартала, по итогам которого доходы налогоплательщика и (или) численность работников превысили предельный размер.

📌 Реклама

В декларации надо будет указывать код признака применения налогоплательщиком налоговой ставки:

для УСН «доходы» при ставке от 1 до 6 процентов — код 1;

для УСН «доходы» при ставке 8 процентов — код 2;

для УСН «доходы минус расходы» при ставке от 5 до 15 процентов — код 1;

для УСН «доходы минус расходы» при ставке 20 процентов — код 2.

Кроме того, появятся еще одни коды — налоговой льготы. Во многих региональных законах установлены пониженные налоговые ставки, это и есть льготы которые надо будет кодировать. Принцип формирования кода похож на тот, который используется в декларациях по налогу на имущество. Поле кода состоит из двух частей: в первой указывается семизначный код из приложения к Порядку заполнения декларации, а во второй части кодируется статья, часть, пункт, подпункт, абзац регионального закона. Пример приведен в Порядке заполнения: