Три четверти вкладчиков обращают внимание на репутацию банка

Примерно 75% российских вкладчиков разных возрастов при выборе банка руководствуются его репутацией.
К таким выводам пришли эксперты РГС Банка и НАФИ в результате опроса. В опросе приняли участие около 1200 человек в возрасте от 21 года.
«На вопрос об основных неценовых параметрах при выборе банка (помимо ставки по продукту) опрошенные (75%) чаще всего ориентируются на репутацию и показатели надежности кредитной организации. Репутация банка при этом является главным критерием выбора во всех возрастных группах», — следует из результатов опроса.При этом:
- 62% отмечают прозрачность и понятность условий банковского продукта в качестве важного критерия;
- 55% — удобство обслуживания и его качество;
- 50% обращают внимание на наличие широкой сети отделений и банкоматов;
- 48% опрошенных руководствуются предыдущим опытом обращения в банк;
- 17% читают отзывы в Интернете;
- 20% прислушиваются к мнению друзей и знакомых;
- 16% хотят, чтобы в банке в режиме «одного окна» можно было оформить широкий спектр не только банковских, но и других (инвестиционных, страховых или сервисных) продуктов;
- 10% отдают предпочтение банкам, которые проводят выгодные акции или дарят подарки.
По мнению 56% банковских вкладчиков показателем качественного обслуживания являются приветливость и компетентность сотрудников банка, а для 52% — это отсутствие очередей в отделении. 48% хотели бы иметь возможность решать вопросы, связанные с финансовыми продуктами, по телефону, а 24% — заказать курьерскую доставку банковских карт и документов.
По материалам «ТАСС».