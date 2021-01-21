Три четверти вкладчиков обращают внимание на репутацию банка

Примерно 75% российских вкладчиков разных возрастов при выборе банка руководствуются его репутацией.

К таким выводам пришли эксперты РГС Банка и НАФИ в результате опроса. В опросе приняли участие около 1200 человек в возрасте от 21 года.

«На вопрос об основных неценовых параметрах при выборе банка (помимо ставки по продукту) опрошенные (75%) чаще всего ориентируются на репутацию и показатели надежности кредитной организации. Репутация банка при этом является главным критерием выбора во всех возрастных группах», — следует из результатов опроса.

При этом:

62% отмечают прозрачность и понятность условий банковского продукта в качестве важного критерия;

55% — удобство обслуживания и его качество;

50% обращают внимание на наличие широкой сети отделений и банкоматов;

48% опрошенных руководствуются предыдущим опытом обращения в банк;

17% читают отзывы в Интернете;

20% прислушиваются к мнению друзей и знакомых;

16% хотят, чтобы в банке в режиме «одного окна» можно было оформить широкий спектр не только банковских, но и других (инвестиционных, страховых или сервисных) продуктов;

10% отдают предпочтение банкам, которые проводят выгодные акции или дарят подарки.

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76% при этом обращают внимание на удобство интернет-банкинга, а 75% — на удобство мобильного банка.

По мнению 56% банковских вкладчиков показателем качественного обслуживания являются приветливость и компетентность сотрудников банка, а для 52% — это отсутствие очередей в отделении. 48% хотели бы иметь возможность решать вопросы, связанные с финансовыми продуктами, по телефону, а 24% — заказать курьерскую доставку банковских карт и документов.

По материалам «ТАСС».