Бухгалтеры уже волнуются из-за новых кодов в СЗВ-ТД

Ранее мы рассказывали, что принято Постановление Пенсионного фонда № 769п от 27.10.2020 (зарегистрировано в Минюсте 19.01.2021) с новой формой СЗВ-ТД.

Среди прочих нововведений — изменения в части кода выполняемой функции.

Сейчас в этой графе должен указываться код (при наличии), состоящий из семи цифро-буквенных знаков в формате «XX.XXX-X-X» в соответствии с профстандартами.

По новым правилам код будет пяти-, а не семизначным и фразу «при наличии» убрали, то есть заполнять его будут все.

Код будет в формате «ХХХХ.Х», где:

первые четыре знака — код наименования группы занятий в Общероссийском классификаторе занятий;

пятый знак — контрольное число.

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Сегодня участница нашего форума инициировала обсуждение на тему этих кодов:

В понедельник нужно будет увольнять сотрудника. Никак не пойму где брать пятый знак — контрольное число в коде трудовой функции?

Между тем новая форма вступает в силу только с 1 июля 2021 года. До этого пятизначный формат кода не действует.

Впрочем, бухгалтеры уже сейчас обеспокоены будущим нововведением, ведь у них в 1С должности фигурируют без всяких кодов. Неужели их придется ставить вручную? Кроме того, как быть, если должность никак с классификатором не сопоставляется?

Пока вопросов больше, чем ответов...

Вот какую характеристику дают наши читатели этому отчету:

СЗВ-ТД с вида простая, но такая мерзопакостная, когда на практике сталкиваешься с разными нюансами

А вам нравится составлять СЗВ-ТД?

Обсуждение происходит в теме форума «СЗВ-ТД код функции».