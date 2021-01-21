Налоговики не утвердили форму уведомления на уменьшение патента? Пишите в свободной форме!

Что делать, если налоговики все не утвердят форму уведомления по уменьшению патента на 50% за счет уплаты страховых взносов?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Кто уже имеет опыт в 2021 г, расскажите пожалуйста, как написать в ИФНС уведомление об уплате страховых взносов для уменьшения суммы патента на 50%? Можно в произвольной форме через ЛК ИП? В интернете пишут что в ФНС должны утвердить форму уведомления, но нам надо до конца января уведомить чтобы пересчитали патент со сроком оплаты до 31.01.21 а формы все ещё нет. Никакого желания нет переплачивать, а потом возвращать. Кто нибудь уже писал? Пересчитали?».

В комментариях на это пишут, что если не будет утвержденной или хотя бы рекомендованной формы от ФНС, то можно писать в свободной форме.

«Если не утвердят или хотя бы рекомендованную форму не опубликуют в ближайшие дней 5, пишите в произвольной форме. У вас есть право по закону уменьшать патент и невыполнение госорганом своей обязанности не может вас этого права лишить».

Кто-то пишет, что «они сами ещё ничего не знают, ждем».

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