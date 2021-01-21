Для организации дистанционной работы целесообразно иметь ЭЦП

С 2021 года введены новые виды дистанционной работы — временная до 6 месяцев и смешанная удаленка, а также «особый случай» — для экстренных ситуаций.

Закон говорит, что удаленка должна быть прописана не только в договоре, но и ЛНА и коллективном соглашении. Кроме того, нужно обязательно оформить порядок взаимодействия с дистанционными сотрудниками — постоянными или временными. От этого документа зависит, как вы закроете возможные риски и получите выгоды от удаленного труда.

Обсуждение этой документарной темы прошло на вебинаре, который организовала компания BLS.

Эксперты отметили, что подписание документов на удаленке создает еще один тренд-2021 — электронная подпись. Теперь для оформления договора или соглашения нужна усиленная ЭЦП, а для текущих процессов (приказы, заявления) — достаточно простой подписи. У многих компаний электронной подписи нет, а удаленный персонал есть почти у всех.

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Вносить правки по новому закону придется многим, так что можно сразу внедрить и ЭЦП. Причем, сделать это можно на базе e-mail или других технических платформ и программ.

Но тема актуальна и для офисных компаний. Как показывает практика, более 40 % кадровых документов не имеют подписей сотрудников, а при конфликтах работодатели проигрывают почти 70 % трудовых споров именно из-за этого.

Электронная подпись позволит во многом закрыть риск, ускорить процесс и повысить его эффективность.

Существует 3 вида подписи: простая, усиленная неквалифицированная и усиленная квалифицированная.

Самая надежная — усиленная квалифицированная, но она и самая дорогая. Надо детально оценить затраты и выгоды внедрения, но для большинства процессов достаточно простой ЭП.