Минфин в очередной раз объяснил, что вклад не облагается НДФЛ, но проценты по нему облагаются с 2021 года

В Минфин периодически поступают запросы на тему налогообложения процентов по вкладам. Дело в том, что вклад, допустим, был сделан давным-давно, а проценты по нему начисляются ежегодно.

Минфин поясняет, что суммы непосредственно вклада (остатка на счете) в банке не являются объектом обложения НДФЛ.

Облагаются проценты, полученные налогоплательщиками начиная с 1 января 2021 года.

Напомним, при определении налоговой базы в отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках исключается доход в виде процентов, рассчитанный как произведение 1 млн. рублей и ключевой ставки ЦБ, действующей на первое число налогового периода.

Также при определении налоговой базы не учитываются процентные доходы по вкладам (остаткам на счетах), процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1 процента годовых, а также по счетам эскроу.

Такие разъяснения, в частности, даны в письмах Минфина от 29.12.2020 № 03-04-05/115786 и № 03-04-05/115790.

Добавим, что на 01.01.2021 ставка ключевая ЦБ составляет 4,25 %. Значит в этом году будут облагаться НДФЛ доходы в виде процентов по вкладам, превышающие 42 500 руб.