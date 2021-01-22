Для расчета НДФЛ от продажи подаренной квартиры можно учитывать расходы дарителя

Допустим, ваша бабушка купила квартиру за 3 млн. рублей и подарила ее вам, а вы ее продали за те же 3 млн. Встает вопрос об уплате НДФЛ, так как квартира находилась в вашей собственности менее 5 лет.

По старым правилам платить налог пришлось бы со всей суммы за минусом вычета в 1 млн. рублей. То есть вы бы заплатили 260 тыс. рублей.

Однако теперь в НК прописана возможность учитывать при продаже подаренной квартиры расходы, понесенные дарителем.

То есть в нашем примере внук не будет платить налог, так как база для НДФЛ = 0 (3 000 000 — 3 000 000).

Эта норма введена Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ и применяется к доходам начиная с 2019 года.

Таким образом доход от продажи имущества, полученного в порядке дарения и проданного после 1 января 2019 года, может быть уменьшен на документально подтвержденные расходы дарителя на приобретение этого имущества.

Об этом сообщает Минфин в письме от 29.12.2020 № 03-04-05/115791.