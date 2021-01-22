Лояльная ИФНС по Москве. Существует ли она?

Бухгалтер ищет лояльную налоговую по Москве, собирает мнения. Интересно, а такая вообще есть? Или «каждый кулик свое болото хвалит»?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Уважаемые коллеги г. Москвы, прошу мини опроса по налоговым ЦАО (желательно). Какие налоговые вы считаете более „лояльными“ чтоли? Открываем новую фирмы, думаю про налоговую... А то некоторые просто достали, сил нет».

В комментариях пишут, что в Центральном округе почти все не очень:

«В центре все на подбор. Все злючие. Семерка пока держится».

Кто-то пишут, что в 15-ю невозможно дозвониться:

«15 дозвониться невозможно, из всех с ними сложнее всего. Заявление на уточнение реквизитов не исполняют три месяца. Дозвониться нереально. Зато требование о взыскании пришло в срок, о том что писали заявление на уточнение платежа никто не смотрит».

Кого-то инспекция № 1 достала запросами:

«Из ИФНС № 1 задолбали запросами, проверками, справками и тп. И без разницы, большой налогоплательщик или мелкотня 👿. В № 5 очень строго, шаг вправо шаг влево и прилетает трование предоставить разъяснения».

А кому-то инспекция № 1 наоборот нравится":

«С ИФНС 1 работаем, все доброжелательно и конструктивно!

Вот еще по разным инспекциям пишут:

«51 ничешная. 22 тоже не лютует. 36 может доставать. 24 раньше была ничего так, щас не знаю. Главное в области не открывайтесь. В области Волоколамская и красногорская — это хамы и беспредельщики, жить спокойно не дают даже из-за трехкопеечной мелочи».

Кто-то считает, что все зависит не от самой инспекции, а от конкретного исполнителя:

«1, 2, 9 — все одинаковые, возбуждаются на то же, что и прочие, доброжелательность зависит от конкретного исполнителя, которые меняются более чем регулярно. Скорее надо смотреть, где адрес будет более „достоверный“»

Еще пишут, что в ИФНС № 10 хорошо.

«А мне 10 нравится, работала и с другими, но они все какие-то одинаковые, а 10 примерная прям».

Автор пишет, что у них с десяткой проблемы были, хотя они везде есть, на это отвечают:

«Да, да, да... и предсказать это невозможно. Мне № 10 всё же нравится, они и ВНП у нас проводили, более-менее по-человечески, есть с чем сравнить».

В общем, как говорится, на вкус и цвет — все фломастеры разные.