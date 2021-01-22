Банки будут передавать налоговикам сведения о представителях по доверенности, распоряжающихся счетами

Налоговая инспекция сможет получать из банков больше сведений. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила законопроект, в соответствии с которым расширяется перечень данных, которые ФНС сможет получить от банков.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что поправки предлагается внести в законопроект, который сейчас готовится в Госдуме ко второму чтению.

«Поправки расширяют перечень сведений, которые Налоговая инспекция сможет получать из банков. Теперь банки будут обязаны предоставлять копии доверенностей и паспортов лиц, распоряжающихся счетами. Другими словами, налоговая сможет получать данные не только о том, кто является владельцем счета, но и информацию о лицах, снимающих деньги со счета по доверенности или как-то иначе управляющих движением средств на счете», – пояснил Владимир Груздев.

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По мнению председателя Правления АЮР, предлагаемые изменения помогут выявлять выгодоприобретателей от конкретных денежных операций, а также бенефициаров при каких-либо сделках. Несмотря на то, что разработанные поправки направлены на усиление налогового контроля, нельзя сказать, что предлагаются какие-то радикальные изменения.

«Сегодня налоговая служба обладает серьезными полномочиями на получение информации, составляющей банковскую тайну. Согласно действующим нормам Налогового кодекса, банки по мотивированному запросу обязаны выдавать налоговым органам справки о наличии счетов, вкладов, выписки по операциям на счетах и другую информацию. Причем данные сведения могут запрашиваться как в отношении юридических лиц и предпринимателей, так и в отношении обычных граждан, не ведущих никакой предпринимательской деятельности», – подчеркнул Владимир Груздев.