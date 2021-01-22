Налоговики хотят, чтобы им справочно посчитали вычеты за конкретный период. И дали пояснения

Новая фишка от налоговиков — требуют справочно посчитать вычеты по НДС за конкретный период, и если что — предоставить им пояснения. Или в инспекцию позвонить, в отдел камеральных проверок. Пока замечено в ИФНС № 20 по Москве.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, новинка от инспекторов. Кто уже сталкивался? Лесом послали или предоставляли данные? П. 2 ст 93.1 НК предоставление доков по конкретной сделке».

В комментариях пишут, что получили подобное требование от этой же инспекции.

«То же самое из этой же инспекции пришло... У них, видно, новая фишка такая».

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