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Работникам дадут право отказаться от выполнения работы в случае угрозы для их здоровья

Минтруд подготовил проект закона, которым планируется предоставить работнику право отказаться от исполнения его трудовых обязанностей в случае возникновения угрозы для его жизни и безопасности.

«Работник будет иметь возможность отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья. Такой нормы раньше не было, она впервые вводится», — сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По словам Вовченко, этот закон позволил бы сократить уровень травматизма от несчастных случаев на производстве.

«Что на выходе, мы так считаем, позволят данные изменения. Это сокращение уровня травматизма от несчастных случаев на производстве, улучшение условий труда, повышение роли работника в обеспечение безопасных условий труда, защищенности права на безопасный труд», — добавил Вовченко.

По материалам ТАСС.

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