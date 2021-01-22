Что Тиньков говорит о закрытии Рокетбанка

Олег Тиньков прокомментировал прекращение существования Рокетбанка, придя в комментарии к сообщению в Instagram о закрытии сервиса.
На «Клерке» писали о закрытии сервиса «Рокетбанк» 19 января.
Банкир написал, что постить мемы на конкурентов — еще не бизнес.
«RIP! Облизывать клиента и постить мемы на конкурентов — это ещё не бизнес. Надеюсь, вы многому научились и с „Кухней“ будет уже бизнес, а не смузи. Бизнесмен из 90-х», — написал Тиньков.
Далее он написал, что ждет всех клиентов Рокета в Тинькофф-банк.
По материалам Incrissia.ru.