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Что Тиньков говорит о закрытии Рокетбанка

Олег Тиньков прокомментировал прекращение существования Рокетбанка, придя в комментарии к сообщению в Instagram о закрытии сервиса.

На «Клерке» писали о закрытии сервиса «Рокетбанк» 19 января.

Банкир написал, что постить мемы на конкурентов — еще не бизнес.

«RIP! Облизывать клиента и постить мемы на конкурентов — это ещё не бизнес. Надеюсь, вы многому научились и с „Кухней“ будет уже бизнес, а не смузи. Бизнесмен из 90-х», — написал Тиньков.

Далее он написал, что ждет всех клиентов Рокета в Тинькофф-банк.

По материалам Incrissia.ru.

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