Какую ставку НДС применить по товару, проданному иностранной фирме на территории РФ

По какой ставке начислять НДС на реализацию товаров иностранной компании, если право собственности на них переходит на территории РФ до помещения под таможенную процедуру экспорта?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме от 29.12.2020 № 03-07-08/115455. Как сказано в документе, все зависит от того, будет товар все-таки вывезен из России или будет использоваться на территории нашей страны.

Если реализованные российской организацией иностранному покупателю товары, право собственности на которые переходит на территории РФ до момента помещения под таможенную процедуру экспорта, не вывозятся с территории РФ, а используются или хранятся на территории РФ, налоговая база при реализации таких товаров определяется на день отгрузки (передачи) товаров. При этом ставка НДС — 20 (10) процентов.

В то же время нормы статьи 167 НК предусматривают возможность применения нулевой ставки НДС в отношении указанных товаров в случае их последующего вывоза за пределы территории РФ в таможенной процедуре экспорта при условии представления в налоговый орган документов, предусмотренных статьей 165 НК.