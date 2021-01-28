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Не всякая коронакризисная субсидия для малого бизнеса освобождается от налога на прибыль и НДС

В Минфин поступают запросы о разъяснениях по поводу налога нп приьыль и НДС при получении МСП субсидий из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением коронавируса, и субсидий на его профилактику.

В письме № 03-07-11/116076 от 30.12.2020 Минфин напоминает, что существует два Постановления Правительства по этим субсидиям:

  • № 576 от 24.04.2020 — субсидии субъектам МСП из пострадавших отраслей;
  • № 976 от 02.07.2020 — субсидии субъектам МСП и НКО на проведение мероприятий по профилактике коронавируса.
Субсидии, полученные налогоплательщиками из федерального бюджета в соответствии с Постановлением № 576, не учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль, а суммы НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет указанных субсидий, принимаются к вычету (не восстанавливаются).

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При получении налогоплательщиком субсидий из федерального бюджета в соответствии с Постановлением № 976 освобождение от налога на прибыль не действует и отсутствует права на вычет (обязанность по восстановлению) НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет полученных субсидий.

Дело в том, что согласно подпункту 60 пункта 1 статьи 251 НК при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением ковида, налогоплательщиками, включенными по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр МСП и ведущими деятельность в пострадавших отраслях, перечень которых утверждается Правительством.
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На основании пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 121-ФЗ в отношении этих субсидий не применяются положения пункта 2.1 и подпункта 6 пункта 3 статьи 170 НК предусматривающие отсутствие права на вычет (обязанность по восстановлению) НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет субсидий, полученных налогоплательщиком из федерального бюджета.

Эти льготные правила не работают по отношению к субсидии по Постановлению № 976, потому что это совсем другая субсидия, по другим правилам, другим налогоплательщикам.
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