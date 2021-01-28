Не всякая коронакризисная субсидия для малого бизнеса освобождается от налога на прибыль и НДС

В Минфин поступают запросы о разъяснениях по поводу налога нп приьыль и НДС при получении МСП субсидий из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением коронавируса, и субсидий на его профилактику.

В письме № 03-07-11/116076 от 30.12.2020 Минфин напоминает, что существует два Постановления Правительства по этим субсидиям:

№ 576 от 24.04.2020 — субсидии субъектам МСП из пострадавших отраслей;

№ 976 от 02.07.2020 — субсидии субъектам МСП и НКО на проведение мероприятий по профилактике коронавируса.

📌 Реклама

Субсидии, полученные налогоплательщиками из федерального бюджета в соответствии с Постановлением № 576, не учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль, а суммы НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет указанных субсидий, принимаются к вычету (не восстанавливаются).

При получении налогоплательщиком субсидий из федерального бюджета в соответствии с Постановлением № 976 освобождение от налога на прибыль не действует и отсутствует права на вычет (обязанность по восстановлению) НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет полученных субсидий.

Дело в том, что согласно подпункту 60 пункта 1 статьи 251 НК при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением ковида, налогоплательщиками, включенными по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр МСП и ведущими деятельность в пострадавших отраслях, перечень которых утверждается Правительством.