Налоговики собирают жалобы на уклонистов от ККТ

Как мы рассказывали ранее, ФНС запустила масштабный отраслевой проект «Общественное питание», призванный обелить сферу общественного питания посредством комплекса мероприятий, направленных на определение причин, способствующих сокрытию выручки в сфере оказания услуг общественного питания.

Сейчас все региональные УФНС на своих сайтах предупреждают общепит о необходимости применять ККТ, грозятся проверками, а также призывают граждан сообщать о фактах неприменения ККТ и о неправильных чеках. Отмечается, что зачастую клиентов просят перевести деньги онлайн на карту физлица.

Каждый покупатель через мобильное приложение «Проверка чека» (для платформы Android скачать можно через сервис Google Play, для платформы iOS через сервис AppStore), а также функционал проверки кассового чека, размещенный на сайте ФНС можно быстро и удобно проверить кассовый чек.

Кроме того, в случае установления нарушений законодательства РФ о применении ККТ реализована возможность направления жалоб через мобильное приложение «Проверка чеков».

Кроме того, в приложении удобно хранить чеки, например за дорогостоящие товары, которые находятся на гарантийном обслуживании.