🍴 В 2021 году налоговики будут вести бой с общепитом, не применяющим ККТ. Проект уже стартовал

Федеральной налоговой службой запущен очередной отраслевой проект под названием «Общественное питание».

Целью проекта является побуждение повсеместного применения представителями отрасли общественного питания в установленных законом случаях ККТ, увеличение выручки, фиксируемой с применением ККТ, и как следствие повышение роста доходов бюджета за счет сокращения теневого оборота рынка общепита и создания равных, конкурентных условий ведения бизнеса.

📌 Реклама

Отмечается, что особенности оказания услуг в указанной сфере и сложившаяся ментальность потребителей допустили формирование рисков осуществления расчетов без применения ККТ. При этом, с 01.07.2020 все налогоплательщики, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания, обязаны иметь ККТ и применять её в обязательном порядке, за исключением случаев обеспечения питанием обучающихся и работников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, во время учебных занятий.

Старт проекта сопровождается информационной кампанией, в рамках которой предусмотрено проведение семинаров и вебинаров для налогоплательщиков, публикации в местных и региональных СМИ.

Налоговыми органами сейчас проводятся мероприятия, в том числе посредством постоянного мониторинга расчетов, по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, которые нарушают требования законодательства о применении ККТ, для включения в планы проверок. При этом применяется риск-ориентированный подход.

Налоговики напоминают посетителям кафе и ресторанов, что с помощью мобильного приложения «Проверка чека ФНС России» в один клик можно отправить жалобу в налоговые органы, если им не выдали чек или в чеке указана не та сумма. Такие нарушители тоже могут попасть в план проверок.