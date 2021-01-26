У дистанционного сотрудника из Уфы будет больше выходных и районный коэффициент к зарплате

Компания принимает на работу удаленного сотрудника, который находится в Уфе. В этой связи у работодателя возникают вопросы:

применять ли районный коэффициент к зарплате этого конкретного сотрудника, если сама фирма находится в другом регионе, где такого коэффициента нет?

по какому производственному календарю (Башкортостана или общероссийскому) должен работать этот сотрудник?

Ответы на эти вопросы дали в Роструде.

Трудинспекторы пояснили, что районный коэффициент платить нужно. В Уфе составляет 1,15. Кроме того, на работника также распространяются нерабочие праздничные дни, установленные в Республике Башкортостан.

Напомним, статья 6 ТК предоставляет органам государственной власти субъектов РФ право устанавливать дополнительные нерабочие (праздничные) дни.

В Башкортостане есть региональные праздники, дата некоторых из них устанавливается ежегодно.

На 2021 год это:

13 мая — Ураза-байрам;

20 июля — Курбан-байрам;

11 октября — День Республики.