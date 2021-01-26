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У дистанционного сотрудника из Уфы будет больше выходных и районный коэффициент к зарплате

Компания принимает на работу удаленного сотрудника, который находится в Уфе. В этой связи у работодателя возникают вопросы:

  • применять ли районный коэффициент к зарплате этого конкретного сотрудника, если сама фирма находится в другом регионе, где такого коэффициента нет?
  • по какому производственному календарю (Башкортостана или общероссийскому) должен работать этот сотрудник?

Ответы на эти вопросы дали в Роструде.

Трудинспекторы пояснили, что районный коэффициент платить нужно. В Уфе составляет 1,15.

Кроме того, на работника также распространяются нерабочие праздничные дни, установленные в Республике Башкортостан.

Напомним, статья 6 ТК предоставляет органам государственной власти субъектов РФ право устанавливать дополнительные нерабочие (праздничные) дни.

В Башкортостане есть региональные праздники, дата некоторых из них устанавливается ежегодно.

На 2021 год это:

  • 13 мая — Ураза-байрам;
  • 20 июля — Курбан-байрам;
  • 11 октября — День Республики.
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