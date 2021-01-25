Минфин опубликовал новый КБК по НДФЛ с прибыли контролируемых компаний

Минфин опубликовал большой приказ от 07.12.2020 № 297нс новыми кодами бюджетной классификации. В нем более 1200 страниц.

Однако бухгалтерам коммерческих организаций не стоит пугаться, налоговых кодов там практически нет. Есть изменения в КБК НДФЛ, но новый код только один:

182 1 01 02110 01 1000 110 — Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей).

У кодов 182 1 01 02050 01 1000 110, 182 1 01 02080 01 1000 110 и 182 1 01 02090 01 1000 110 немного изменились названия.

Больше никаких интересных бухгалтерам изменений редакции «Клерка» обнаружить не удалось.