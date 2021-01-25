Маленькой компанией заинтересовалась прокуратура из-за невовремя сданной декларации. Из пушки по воробьям?

Маленькие компании или ИП опаздывают со сдачей отчетности, декларации, РСВ. Их начинают, кроме штрафов, еще и в суды таскать. А вот тут еще и прокуратура подключилась. Бизнес кошмарят с новой силой?

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«И все из-за не вовремя сданной декларации за полугодие... Сдали в августе, пришло сейчас. Это кроме требованиЙ ИФНС, штрафов, пеней... Подключают Прокуратуру. А мы всего-лишь МП с одним лицом в возрасте 65 ».

В комментариях успокаивают, пишут, что не придет к ним прокуратура.

«Не бойтесь. Ну придёт прокуратура, ну скажете то же самое. Пандемия, все болели и прочее».

Автор пишет, что это выдали как раз после посещения директором прокуратуры:

«Это после посещения директором Прокуратуры прислали. В том-то и дело. Почему нельзя все на месте решить, запротоколировать и отпустить — уму не постижимо. Им, бурность деятельности нужно, видимо, показывать, заняться больше нечем».

Отвечают автору, что так оно и есть.

«Да. Они должны свою работу работать. А то, что вам стописят раз бегать придётся... у них один ответ-а вы делайте все вовремя»

Автор отвечает, что у директора возраст 65 , и на тот момент запрет был на передвижения, что теперь никого не волнует.

«Да да да. А то, что ограничения у 65 на передвижения по региону до августа были, никого же не интересует».

Кто-то у автора спрашивает, что же такого нарушили, что аж прокуратура пишет.

Какая-то местечковая пугалка... рассмотреть, принять, наказать. Что именно вы нарушили, что аж прокуратура вами заинтересовалась?

Автор пишет, что «всего-лишь на пару месяцев опоздали со сдачей декларации... прямо ужас-ужас, уголовники».

А вот другой случай пишут, об исполнительном производстве из-за 44 рублей.

«К теме об усердии... ИП, Инкассо, списано в 0, разблокирован счёт. Ежедневно розничная выручка. Через месяц приходит „в связи с невозможностью списать 44 рубля (рубля, не тысячи) передаём задолженность приставами для обращения взыскания на иное имущество“. Чтоб вы понимали, решение пришло на следующий день после вынесения, а у приставов уже висит исполнительное производство на сайте... За 44 рубля!!!!».

Автор пишет, что у нее такое постоянно из-за просрочки СЗВ-М. На это отвечают:

«Ладно ПФР, они сейчас взыскивать не могут. Но ФНС! То есть, списать 20 тыс. они знали где, а 44 рубля „ой мы не нашли“».

Еще один подобный случай, тоже директор в возрасте 65 .

«Суд директор, административный штраф. Пример, на суде директор (65+) толкнул речь, суд ограничился предупреждением. Штрафа не было. На суд можно и не ходить. Тогда будет штраф».

Автор пишет, что суда-то нет, но есть необходимость кучу пояснений писать всем подряд.

«Нет, суда нет. Но бесят всякие объясниловки всем подряд. ИФНС, Прокуратура, скоро до администрации города/района дойдет. А потом по самой области пройдемся. Итак времени не хватает, а тут еще и сиди оправдывайся».

Советуют в Управление пожаловаться.

«Если все так, я бы жалобу отправила в Управление. На несоразмерность действий».

Автор пишет, что не хочет вникать, поскольку не юрист, и не бухгалтер.

«Нужно ковыряться юридически. Я ни разу не бухгалтер и не юрист, я производственник».

На это отвечают, что можно и без ковыряния, по личным убеждениям писать:

«Да надоело ковыряться. Они, когда свои запросы пишут, не сильно думают. Я теперь действую так же. Мне кажется, что перебор, я на это и жалуюсь».

Автор пишет, что не вариант для их городка

«У нас городок 20 тысяч населения. Нажалуешься, потом „надавят“, найдут к чему придраться, устроят проверки повсеместно».

Кто-то еще пишет случай, тут вообще нулевка:

«Тоже на несколько дней опоздали. Административный штраф. В суд ездил директор с ходатайством. Предупреждением обошлись. Фирма нулевка. Я совсем про неё забыла. Теперь сразу по таким отправляю».

Автор пишет, что «прям ужас, что натворили компании... У Вас нулевка, у нас тыща прибыли».

Автору отвечают, что налоговая сильно принципиальная оказалась:

«В том-то и дело, что 9-я ИФНС принципиальная оказалась. По другой нулевке (про обе забыла), просто штраф был. А здесь до суда довели. Но зато урок на всю жизнь :-)».

У кого-то то же самое с НКО, тоже нулевка:

«НКО-нулевка. Опоздали с РСВ. Тоже руководителя вызывали в суд. Это помимо штрафа».

Коллеги, а у вас бывало такое? Просим поделиться в комментариях.