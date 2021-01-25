Требование от налоговиков убрать указанных контрагентов из книги покупок. Комментарий и советы от эксперта

Комментарий от эксперта по налогам к требованию от налоговиков, где они хотят, чтобы проверяемая компания исключила указанных контрагентов из книги покупок. И ни в коем случае не заменяла на других.

Налоговый консультант Дмитрий Ряховский поделился у себя в Instagram требованием налоговиков. и заодно его прокоммментировал.

«Ссылка на абзац 2 пункта 5 ст 93.1 НК РФ порадовала. Откройте НК, посмотрите! Потом требование... Сообщить, что не располагает.. чем? Уточненкой?

Естественно, поручения на истребование документов не приложено, что говорит об инициативе инспекции или инспектора. Интересно, как штрафовать будут? За непредоставление уточненки?

По п. 2 статьи 93.1 по 126-й статье за непредоставление документов?😳🔫 Или всё-таки по 119 НК?

Далее круть — замена контрагента не пройдёт. То есть, сразу в лоб: бумажный НДС не пропустим!!! Молодцы! Разве в России кто-то ещё об этом не знает и есть чудики, которые ещё делают замены контрагентов и играют в бумажный НДС? Так сразу на 54.1 НК РФ крутить с успехом будут!!!! Опыт есть!

А вообще интересно, кто и когда установил эти взаимоотношения, зафиксировал однодневность, фиктивность, или это игра слов и предположения инспектора, и он пытается побудить к уточненке? Ведь, судя по требованию, инспектор даже банковскую выписку не удосужился открыть, чтобы посмотреть, что там было: товары, работы или услуги. Всем подряд рассылает одно и то же. Соответственно, разрыв, если он есть, может быть сложным и тут мы, налоговые консультанты, готовы к битве!

Налогоплательщик, наверное, терзается смутными сомнениями... установили, а проверки не было, акт не дали. Но на пункт 2 данного документа я бы ответил: «Товары приобретались для покупателей, отраженных в книге продаж, представленной вместе с декларацией по НДС за этот период, поставлены на объекты, указанные в заключённых договорах, имеющихся у Общества».

Третий пункт убил. Вроде как, речь идёт про информацию, а возникают документы 😳 хитрецы из детского садика...

Выкрутимся: «В соответствии с заключённым договором вышеуказанные контрагенты не обязаны нам предоставлять первичные документы, связанные с производством и приобретением товаров. В этой связи просим разъяснить положения российского законодательства, обязывающие наших поставщиков предоставлять нам полный комплект первичных документов, связанных с их производством и реализацией, после чего на этом основании ОБЩЕСТВО в кратчайшие сроки запросит необходимые документы и представит их в адрес ИФНС».

Лучше вообще не побуждать, чем так. Расстроился«.

Кстати, на «Клерке» уже упоминали об этом требовании.

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С 2021 года налоговики начнут активно наполнять бюджет, который пострадал в кризис. За счет чего? Конечно же, за счет налоговых проверок и принуждения бизнеса к уточнению налоговых обязательств. У инспекторов сейчас есть для этого все инструменты: новая АСК, куча поддерживающих их писем Минфина и судебных дел.

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