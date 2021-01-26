Тот неловкий момент, когда в компании перешли на электронные трудовые, а в СРО хотят копии бумажных

Компания перешла на электронные трудовые книжки. Да вот незадача: по двум сотрудникам из СРО хотят заверенные копии бумажных ТК. Не дошел до них цифровой прогресс.

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«Да здравствует цифровая экономика! Крик души🤪.

Два сотрудника выбрали электронные трудовые книжки. Именно эти двое являются предметом интереса проверки соответствия организации требованиям членства в СРО. СРО требует заверенные копии трудовых книжек. Где ж я их теперь возьму... Они там, где им положено быть, то есть в лучшем случае надёжно спрятаны у сотрудников дома, в худшем — страшно подумать, где😆🙈. Но это не моя зона ответственности.

Пишу в СРО — что хотите от меня в этой ситуации? Хотим, говорят, чтобы сотрудники достали свои бумажные трудовые из оттуда, куда спрятали, дали вам скан, а вы бы это всё заверили... Занавес!

Сотрудники, на минуточку, — полевые геодезисты. Сроки поджимают, потому что все время, отведённое на подготовку документов, гендир доказывал, что он не верблюд имеет квалификацию быть гендиром у геодезистов.

Риторический вопрос: нафига это всё было??? Очень хочется послать СРО и дать им СТД-Р, но есть опасения, что гендира снова объявят верблюдом 😡😡😡. Рррр...

PS: Если гендира объявят верблюдом, придётся оплатить счёт за то, чтобы мы прошли проверку как-то без нас 🤷😡😡😡».

В комментариях посоветовали в ПФР обратиться.

«А если подать запрос в ПФ об выдать заверенную электронную книжку?».

Автор отвечает, что на это уже времени не остается.

«Время поджимает. Надеюсь, что вечером все же удастся сканы получить от дядячек, счастье, что они не в далёких полях и ночевать домой ездят. Они вроде не отмороженные и не должны потерять ТК. Бесит идиотизм вот этого всего... Я, кстати, не уверена, что работодатель может этот запрос делать. Или может?».

По поводу обращения работодателя в ПФР пишут:

«Подавать запрос в ПФР от работодателя совершенно бессмысленно. Фонд не имеет права разглашать персональную информацию граждан. Кроме того, там кадровые данные только с 01.01.2020, за прошлые периоды откуда им взяться?».

Кто-то пишут, что поэтому не стали переходить на электронные книжки.

«Вот поэтому мы и не вняли описаниям прекрасного безбумажного будущего и оставили трудовые. Знаем мы их программы и как это внедряется. Потом доказывай, что ты не осел. Без бумажки ты .... Эта поговорка в наш „прогрессивный“ век приобрела еще больше смысла!».

А кто-то пишет, почему СРО так требуют:

«СРО требуют копии трудовых. И для вступления в СРО и для всяких их реестров нужны копии трудовых книжек».

А кому-то не нравится, что СРО до сих пор не встали на «общие рельсы» в этом вопросе.

«СРО не хочет идти самым логичным и простым путем. Создавая проблемы работодателю. Этот косяк, конечно, исправят со временем, как пережиток безцифрового прошлого».

Подытожим вот таким комментарием:

«Тот самый случай, когда ты перешел на цифровой формат а весь остальной мир — еще нет».

А «Клерк» старается быстро адаптироваться под современный цифровой мир.